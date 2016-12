Stasera in TV, 20 dicembre: Ronin, l'action di culto con De Niro e Jean Reno

Questa sera, Rai Movie propone in prima serata Ronin , un cult diretto dal grande John Frankenheimer . Ecco perché recuperarlo è d'obbligo.Un gruppo di “ronin” (termine giapponese che indica i samurai senza padrone), ex spie e specialisti di ogni genere reclutati a pagamento per missioni al di fuori della legge, viene incaricato dalla misteriosa Deirdre ( Natascha McElhone ) di recuperare una valigetta da un uomo che sta per venderla ad acquirenti russi. Una volta recuperata, la valigia viene sostituita da un membro del gruppo, che sembra lavorare per il suo tornaconto. Ma il problema è un altro: nessuno può fidarsi di nessuno nel mondo dei ronin.Il film fu originariamente scritto da, con il grande David Mamet chiamato a ritoccare lo script. In realtà, come suggerisce lo stesso Frankenheimer, Mamet riscrisse tutto praticamente daccapo. Lo sceneggiatore volle essere accreditato con uno pseudonimo (Richard Weisz) quando scoprì che sarebbe stato indicato come co-sceneggiatore accanto a Zeik. Frankenheimer era un gigantesco veterano del cinema action americano, con alle spalle titoli come L'uomo di Alcatraz Va' e uccidi , Il treno, Grand Prix, Il braccio violento della legge n° 2 e Black Sunday. Ronin è il suo penultimo film per il cinema: due anni dopo avrebbe diretto Trappola criminale poi un corto e un film per la TV prima della scomparsa nel luglio 2002.Perché è l'ultimo grande film di un artigiano che ha segnato la storia del cinema. Perché sfoggia un cast incredibile che includeL'inseguimento d'auto fra gli stretti vicoli di Nizza è uno dei migliori della storia del cinema.Su Rai Movie alle 21:20.