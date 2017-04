Stasera in TV 20 aprile: Royal Affair, Alicia Vikander principessa infelice nella Danimarca del 1800

NOTIZIE

20.04.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Nikolaj Arcel l’attrice nordeuropea dà voce alla difficile condizione femminile nella Danimarca dell’800, interpretando una principessa, Caroline, sposata a forza con il re di Danimarca e per questo profondamente infelice. Alicia Vikander non è in questo film la solita principessa spocchiosa e priva di carattere abituata solo al lusso e alla gioia che deriva dall’agio e dal comfort di una vita regale. Anzi, in Royal Affair , film del 2012 diretto dal’attrice nordeuropea dà voce alla difficile condizione femminile nella Danimarca dell’800, interpretando una principessa, Caroline, sposata a forza con il re di Danimarca e per questo profondamente infelice.

Il film. Co-protagonista della pellicola che non è solo accarezzata da una ricostruzione storica e sociologica della Danimarca di ieri e della corte reale, è l’attore



Royal Affair in fondo è un’intensa storia d’amore e di desiderio di libertà, di rinnovamento, dove viene trattato sullo sfondo anche il tema politico del passaggio in Europa delle correnti illuministe che trovarono terreno fertile in Danimarca per uno sviluppo della società maggiormente liberale.



. Co-protagonista della pellicola che non è solo accarezzata da una ricostruzione storica e sociologica della Danimarca di ieri e della corte reale, è l’attore Mads Mikkelsen . Mads interpreta un medico tedesco che arriva a corte con l’idea di diventare il sempre più potente confidente del Re, ma alla fine vorrà provare a salvarlo dalla sua stessa stupidità e dalle manipolazioni di funzionari e ciambellani, innamorandosi della consorte Caroline.in fondo è un’intensa storia d’amore e di desiderio di libertà, di rinnovamento, dove viene trattato sullo sfondo anche il tema politico del passaggio in Europa delle correnti illuministe che trovarono terreno fertile in Danimarca per uno sviluppo della società maggiormente liberale.

Dietro le quinte. L’impegno di Alicia Vikander per interpretare Caroline fu decisamente intenso. L’attrice svedese infatti dovette imparare il danese prima dell’inizio delle riprese in soli due mesi di training.

Perché vederlo. Per godere di un film ben calibrato tra ricostruzione storica e passioni forti con due interpreti che catturano lo schermo e la visione.

La scena da antologia. In ogni film dove c’è una corte non può mancare una scena dedicata al grande ballo reale. E in questo senso Royal Affair non delude con un momento di grande intensità e poesia tra la Vikander e Mikkelsen.

Dove e quando. Giovedì 20 aprile alle ore 21:20 su Rai Movie.