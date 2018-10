Stasera in TV 2 ottobre: La famiglia omicidi, commedia nera con Rowan Atkinson

NOTIZIE

02.10.2018 - Autore: A.L.



Una commedia nera con protagonista l'attore poliedrico Rowan Atkinson conosciuto per il ruolo die di, che qui presta la sua maschera alla mediocrità di chi subisce ingiustizie senza ribellarsi. La famiglia omicidi è un film divertente che pur avendo l'aspirazione di fare un po' di umorismo nero alla fine risulta una pellicola innocua da questo punto di vista preferendo invece appoggiarsi a un humor non troppo disturbante per lo spettatore.non è un film noto solo per avere nel cast alcuni volti noti del cinema britannico come lo stesso Atkinson, Maggie Smith, Kristin Scott Thomas e Emily Fox, ma viene ricordato anche perché è stato uno degli ultimi film dove ha lavorato Patrick Swayze prima della sua morte nel 2009. Si tratta di una commedi divertente, dove la realtà di provincia con le sue piccole invidie e soprusi quotidiani viene ribaltata dalla morale perversa di una vecchietta pronta a farsi giustizia da sola. Sia per sé, sia per laLa famiglia Goodfellow stra attraversando numeri problemi. Il padre di famiglia, il reverendo Goodfellow (), molto impegnato nella propria opera di evangelizzazione, non si accorge che la moglie si sente trascurata, che la figlia è nel pieno di un'esplosione adolescenziale e che il figlio viene continuamente bullizzato dai compagni di scuola. A riportare un po' d'ordine nella cittadina e nella vita dei Goodfellow è l'arrivo in casa della governante Grazia, una donna che nasconde un grande segreto nel proprio passato e che possiede metodi sanguinari per liberarsi di chi minaccia l'integrità della famiglia.Il film è dedicato a James Booth (Mr. Brown) morto pochi mesi prima dell'uscita del film.Il colloquio tra Grazia (Smith) e Gloria (Scott Thomas) quando la prima spiega alla seconda il perché dei suoi metodi sanguinari per risolvere i problemi.Un cast di attori bravissimi e un buon ritmo comico fanno da cornice a questo film provocatorio ma non eccessivamente graffiante per gli animi più candidi.Alle ore 21:10 su Paramount Channel.