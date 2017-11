NOTIZIE

Stasera in TV 2 novembre: Un giorno... per caso, commedia romantica con Michelle Pfeiffer e George Clooney

02.11.2017 - Autore: A.L. (Nexta)



affrontano le tante difficoltà del conciliare lavoro e famiglia in assenza di un partner al proprio fianco, in un film diviso tra commedia spassosa e commedia romantica. I due genitori single sono Michelle Pfeiffer George Clooney , che nella romcomdel 1996, pellicola firmata da Michael Hoffman , ci mostrano la vita frenetica di due genitori 'scoppiati' nella caotica e difficile – per certi versi – Manhattan. Così si ride e ci si commuove con una storia delicata di affetti e passioni diverse.

Il film. Melania e Jack sono due professionisti in carriera a New York con due figli rispettivamente a carico. Per puro caso, entrambi non riescono ad affidare i bambini alla protezione della gita scolastica e nell'arco di una giornata devono contare sull’aiuto reciproco per evitare di compromettere le loro carriere di giornalista e architetto. Così, tra un affido del rispettivo figlio all’altro e la difficoltà condivisa di dover conciliare lavoro e famiglia, finiranno anche per sentirsi attratti l’uno dall’altro. La commedia è una classica commedia hollywoodiana girata nell’arco di 24 ore che non deluderà le fan di Clooney, qui giovanissimo e piacente.



Dietro le quinte. In una scena del film la figlia di Jack, Maggie, dimentica il nome di un gattino. Il ciak non era previsto dal copione e avvenne per puro caso. Il regista scelse di comunque tenere la scena perché la giudicò molto naturale e ‘tenera’.

La scena da antologia. La corsa in taxi di Melania e Jack caratterizzata da scambi di battute pungenti e da una forte antipatia.

Perché vederlo. Una commedia degli equivoci riuscita e divertente.

Dove e quando. Giovedì 2 novembre alle ore 21:10 su Rai Movie.