Stasera in TV, 2 marzo: Hancock l’anti-supereroe di Will Smith

02.03.2017 -

Un eroe che non vuole fare l’eroe. Scorretto, svogliato, suo malgrado dotato di poteri strabilianti e anche della capacità di sconfiggere il crimine.



Questo è



Un po’ come è accaduto per altre pellicole, tra tutte in ordine di tempo scegliamo Deadpool, la commedia irriverente sta capendo come coinvolgere figure diverse dal solito e renderle poi il centro di un racconto diverso e scorretto del genere supereroistico. Nel cast del film anche l'attrice



Il film. John Hancock è un supereroe alcolizzato affetto da amnesia. I suoi poteri sono: l'invulnerabilità, la forza sovrumana, l'immortalità, il super salto e la capacità di volare. Hancock è un supereroe ma i modi scortesi e un certo gusto per la teatralità nelle sue imprese, lo rendono molto antipatico alla popolazione che invece cerca di proteggere. Tutto però cambierà quando incontrerà un PR pronto a rinnovare la sua immagine e scoprirà che non è l’unico essere sulla Terra ad avere dei superpoteri fuori dal comune. Un po’ azione, un po’ commedia demenziale, un po’ film romantico, la pellicola di Peter Berg pesca in vari generi contemporanei senza deludere nessuno. E realizza un ottimo prodotto.

Dietro le quinte. Nonostante il film contenga un linguaggio spesso diretto, in origine esso era stato pensato molto più rude di così. Addirittura il personaggio di Hancock doveva essere afflitto da una sorta di frustrazione sessuale perché incapace di avere del sesso con la sua partner senza ucciderla dopo l’amplesso. La sottotrama fu giudicata troppo inopportuna e poi cancellata.

Perché vederlo. Un Will Smith in forma smagliante regge una commedia d’azione scorretta e divertente che non si risparmia nemmeno sul fronte del romanticismo.

La scena da antologia. Una delle scene più divertenti e che dà anche l’idea del personaggio, è quella in cui Hancock sfida un bambino irriverente a prenderlo ancora in giro. Con conseguenze davvero imprevedibili.

Dove e quando. Giovedì 2 marzo alle ore 21:15 su TV8.