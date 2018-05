Stasera in TV 2 maggio: Maledetto il giorno che t’ho incontrato, un'orgia indimenticabile per Buy e Verdone

Chissà seavrebbero potuto immaginare cosa stessero creando in quel albergo della Cornovaglia, nell'ormai lontano 1992… Insieme in Maledetto il giorno che t'ho incontrato , i due danno vita a una coppia delicata e alla quale affezionarsi simpaticamente quanto facilmente, ma anche a due tipi che ritroveremo dieci anni dopo in Ma che colpa abbiamo noi e che ancora oggi tendiamo a identificare con loro.Bernardo, studioso di musica rock (Carlo Verdone), e Camilla, attrice in cerca di successo (Margherita Buy), si conoscono nello studio dell'analista, il professor Altieri, di cui lei si è invaghita. Tra Bernardo e Camilla nasce una segreta e sincera complicità, basata sulle reciproche nevrosi; si rivedono poi a Londra, e quando lui deve partire per la Cornovaglia sulle tracce di Jimi Hendrix, lei decide di accompagnarlo...Interrogato in merito sul proprio profilo facebook, è lo stesso Carlo Verdone a rivelare il destino dellache vediamo nel film:. Quanto alle, sempre frugando tra i segreti della realizzazione si può scoprire che sono a Milano sia il portone di casa sia quello dello studio dello psicoanalista del nostro Bernardo: alle Colonne di San Lorenzo il primo, su Viale Elvezia l'altro (vediamo infatti Verdone passeggiare sul prato del Parco Sempione).L' Harry ti presento Sally di Carlo Verdone, più che un omaggio a Io e Annie . Una delle più riuscite, che all'autoironia sulla dipendenza da farmaci e la psicoanalisi sovrappone una colonna musicale importante, inserendovi, sempre a cavallo tra amicizia e qualcosa di più, tra impacci e karma positivo, con la quale divertirsi senza sentirsi in colpa. E per una volta, con l'impressione di aver assistito a, non foss'altro che per l'attenzione posta nella costruzione, in ogni suo singolo e minimo aspetto (locations comprese).

Come dimenticare il momento più 'romantico' che condividono Bernardo e Camilla? Indubbiamente quello che vediamo svolgersi nellae i due scoprono il 'bluff della passiflora' scatenando un'orgia farmacologica che ha molto contribuito a costruire l'immagine della ipocondriaca ansiosa che l'attrice romana ancora non riesce a scrollarsi di dosso. Ottimo secondo, il, conduttore della trasmissione “Juke-box all’Idrogeno“, che ospita Verdone per parlare del suo progetto e regala un assolo di chitarra (purtroppo tagliato al montaggio). Nella realtà un personaggio noto ai rockettari romani per la trasmissione su Tva 40 nella quale consigliava album metal, e che il regista ricorda come "molto professionale".Per la sua interpretazione Margherita Buy venne premiata con il Premio Flaiano, il Ciak d'Oro e il Globo d'Oro, premio quest'ultimo che toccò anche all'attore Carlo Verdone, vincitore anche di due deidel film (come protagonista e come sceneggiatore, mentre gli altri furono per Elisabetta Pozzi, come non protagonista, Danilo Desideri, per la fotografia, e Antonio Siciliano, per il montaggio).