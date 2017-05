Stasera in TV 2 maggio: l'ultima volta di Vin Diesel e del suo Riddick

Dopo Pitch Black chiudono lacon il Riddick nato per acclamazione popolare e che lo porta a scontrarsi di nuovo con i temibili alieni notturni del cult del 2000.2592: Tradito dalla sua stessa specie e lasciato a morire su un pianeta desolato, Richard B. Riddick lotta per la sopravvivenza contro i predatori alieni e diventa più potente e pericoloso che mai. Dopo aver fatto dei cacciatori di taglie di tutta la galassia pedine per il suo piano di vendetta, scatena una feroce rappresaglia prima di tornare al suo pianeta natale di Furya e salvarlo dalla distruzione.Quando si appassiona a un personaggio o a una saga, Diesel ha dimostrato di metterci tutto se stesso… Come per Fast & Furious , anche qui. Lo dimostrano i quattro mesi passati nei boschi per prepararsi al ruolo e i soldi investiti nel progetto, che sembrava destinato a naufragare per un ritardo di finanziamenti. Maanche dal fatto che il nostro Vin accettò di apparire in un cameo nel Tokyo Drift del 2006 a patto che la Universal gli concedesse i diritti necessari a riprendere il suo personaggio dell'assassino spaziale eIl personaggio che più di ogni altro ha probabilmente fatto la fortuna del roccioso Vin Diesel - e che nonostante si sia 'moltiplicato' tra animazioni (Dark Fury) e videogame (Escape from Butcher Bay, Assault on Dark Athena) dimostra qui di non aver perso il suo carisma - meritava un'altra chance. Esicuramente. Considerato, da parte della critica, un film 'only for fan', il Riddick con cui Diesel voleva comporre un trittico alla 'Signore degli Anelli' è un onestissimo ed, un giusto mix di violenza e humor …e qualche furbizia.Esempio di certo 'calcolo' è sicuramente la presenza della piccola Iena al fianco dell'antieroe del film, un cucciolo amorevole che ci regala la possibilità di assistere a uno spettacolare salvataggio da parte di Riddick, impegnato nello(e non solo) emerso da una pozza all'interno della grotta. La scena da 'applausi' resta però, probabilmente, quella in cui - come promessogli - ha la meglio sulpur legato e incatenato. Ancora più dell', di certo emblematica del tono del film…