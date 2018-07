Stasera in TV 2 luglio: Casa Howard, Emma Thompson da Oscar nel classico di James Ivory

Se in un ipotetico dizionario del cinema inglese cercassimo la vocepotremmo trovare qualcosa di simile a questa brevissima definizione: 'british, cast eccellente e trama degna di un grande romanzo d'appendice'.Infatti il film del 1992 diretto da James Ivory , acclamato dalla critica e vincitore di 3 premiè la trasposizione dell'omonimo romanzo die pellicola che mettendo insieme un cast di stelle del calibro di Vanessa Redgrave ed Helena Bonham Carter , realizza un affresco vivace e realistico dell'Inghilterra dei primi del Novecento e delle caratteristiche peculiari di ciascun ceto sociale. Altolocato, borghese e infine proletario.riesce nell'impresa di non banalizzare la complessità del romanzo ma di ampliarla e renderla più vivida - se possibile - sullo schermo e per questo il pubblico gli è devoto e applaude una grande prova da regista e direttore d'orchestra. Il film segna l'ennesima collaborazione tra Ivory e la sceneggiatrice e autrice scomparsa Ruth Prawer Jhabvala. I due hanno collaborato a più di venti pellicole per il cinema.Intorno alla prestigiosa residenza 'Casa Howard' ruota il destino di diversi personaggi provenienti da differenti classi sociali. C'è la famiglia ricca deicapitanata da Henry (Hopkins), rimasto vedovo della moglie (Redgrave) che poco prima di morire ha deciso di lasciare in eredità la casa alla borghese(Thompson) secondo una decisione che farà irritare non poco il marito. Margaret ha infine una sorella,(Bonham Carter), ribelle e trascinata nelle emozioni quotidiane e nei rapporti con l'altro sesso non tanto da logiche di miglioramento sociale ma da sentimenti puri e vissuti in maniera totalizzante. Tuttavia qualcosa non andrà secondo i piani efinirà per attrarre le due famiglie in maniera imprevedibile rispetto a quanto deciso dalla scomparsa signora Wilcox.Il romanzo originale ha avuto di recente un adattamento televisivo nella miniserie omonima creata dalla BBC e in onda in Italia su Sky dai primi di giugno.Il litigio tra Margaret e Henry dopo la notizia della gravidanza di Helen e la dura reazione del patriarca.Una storia corale piena di pathos, di romanticismo e di sfumature sociali che non vi annoierà.Miglior attrice protagonista a, Migliore sceneggiatura non originale a Ruth Prawer Jhabvala, Migliore scenografia a Luciana Arrighi.Lunedì 2 luglio alle ore 21:25 su Cielo.