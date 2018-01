NOTIZIE

Stasera in TV 2 gennaio: Il ragazzo di campagna, per iniziare il 2018 con Renato Pozzetto

02.01.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







Questa sera, in prima serata, Rete 4 propone un imperituro classico del suo repertorio e della filmografia di Renato Pozzetto Il ragazzo di campagna , storia di un contadino quarantenne che tenta il salto nella grande città. È sempre un grande piacere rivedere questa parabola naif ma irresistibile, e ora vi raccontiamo perché.

Il film. Artemio è un contadino che vive nel paesello di Borgo Tre Case (frazione di Borgo Dieci Case), dove il passatempo primario è osservare il treno che passa, come in un sogno/incubo pre-industriale. Ma Artemio, che ha da poco compiuto quarant'anni, è insoddisfatto e vorrebbe vivere nella grande città. Così, contrariamente alla volontà della madre che vorrebbe vederlo sposato alla “bella” del paese, parte per Milano e, tra una serie infinita di disavventure, si innamorerà e diventerà finalmente adulto per davvero.

Il film è diretto da Castellano e Pipolo , duo di ferro del cinema popolare italiano celebre per i film con Adriano Celentano, tra cui in Zio Adolfo in arte Führer, Il bisbetico domato, Asso e Innamorato pazzo, nonché per aver diretto il cult Attila flagello di Dio. Con Pozzetto lavorarono anche a È arrivato mio fratello e Mia moglie è una strega. Le riprese si svolsero tra la campagna pavese e Milano. Nel cast troviamo anche Massimo Boldi

Perché vederlo. Perché, in anticipo sui tempi, è la storia del riscatto di un quarantenne che non è disposto a decretare finita la sua vita. Si sente ancora giovane e pretende di ricominciare a vivere, di avere un posto al sole nella moderna metropoli. È la storia di una persona che deve smettere di accontentarsi per imparare ad apprezzare quello che ha. Un racconto di formazione in cui tutti possiamo ancora identificarci.

La scena da antologia. Artemio che invoca la pioggia per i suoi poveri campi e finisce nel mezzo di un'inondazione, apostrofando dio con un leggendario “Basta, basta!”.

Dove e quando. Su Rete 4 alle 21:15.