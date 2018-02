Stasera in TV 2 febbraio: La corrispondenza di Giuseppe Tornatore

Descrivere una storia d'amore che sopravvive alla morte fisica e che per questo e a seconda dei punti di vista, può essere letta come una prova da amanti superuomini o da amanti superpossessivi.Sul rapporto tra amore e libertà si interroga il regista italiano Giuseppe Tornatore nel film La corrispondenza , che ha come protagonisti Jeremy Irons Olga Kurylenko . Una pellicola la cui trama è avvolta nel mistero e che mescola richiami scientifici all'astrofisica con metafore dell'esistenza umana.Amy Ryan (Kuylenko) studentessa, ha una relazione a distanza con il suo professore, Edward Phoerum (Irons). I due si vedono saltuariamente, abitando in due città diverse. Un giorno Amy scopre una dura verità sul suo amante, ma contemporaneamente viene a conoscenza di un preciso disegno da parte del professore per tenere vivo il loro sentimento anche nel tempo. Con una storia d'amore raffinata ma a tratti anche troppo barocca, il regista siciliano indaga il rapporto tra sentimento e libertà, tra eternità e mortalità in un film molto 'alto' e 'sofisticato' che si fa una domanda fondamentale: l'amore può vivere per 'corrispondenza'?