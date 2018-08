 Stasera in TV 2 agosto: Dio esiste e vive a Bruxelles, dal Belgio una rivelazione dissacrante

Il NUOVISSIMO (o Nuovo Nuovo) Testamento secondo il regista belga di Toto le héros, Dio esiste e vive a Bruxelles di Jaco Van Dormael è una nuova surreale efantasia, unasenza confini che non risparmia nessuno e che non mancherà di conquistarvi, quali che siano le vostre credenze…"Dio esiste e vive a Bruxelles. Appartamento tre camere con cucina e lavanderia, senza una porta di entrata e di uscita. Si è parlato molto di suo figlio, ma poco di sua figlia... sua figlia sono io". Non è facile essere la figlia di Dio. Ea, undici anni, lo sa bene: suo padre - anzi, suo Padre - É odioso e antipatico e passa le giornate a rendere miserabile l'esistenza degli uomini. È una situazione che non puÒ andare avanti, ma come risolverla? Dopo l'ennesimo litigio, Ea scende tra gli uomini per scrivere un Nuovo Testamento che ci permetta di cercare la nostra felicità; ma, prima di andarsene, usa il computer del Padre per liberarci dalla più grande delle nostre paure inviando a ciascun essere umano un sms con la data della propria morte.Interessante notare che lo stessonel film, nei panni dell'uomo ucciso da un bus pochi secondi dopo aver raggiunto il fatidico messaggio con la propria data di morte… In un altro momento, sempre il regista scelse di autocitarsi, con un riferimento al protagonista del suo precedente The Eight Day (1996) anch'egli affetto dalla sindrome di Down come il George che rischia di venir ucciso dalla madre. Infine, vale la pena ricordare che la pellicola venne designata comeal miglior film straniero 2016, finendo con l'arrivare alla short-list di dicembre.Un nuovo Messia del tutto particolare, una bimba figlia di Dio e scappata di casa con intenti vendicativi nei confronti dell'onnipotente padre., fino al cambio di direzione e alla nuova 'rivelazione' che mette proprio gli uomini - e le donne, apostoli aggiunti e non - al centro della vicenda. E permette la loro: il raggiungimento di una consapevolezza e autodeterminazione rese impossibili a volte da una religione spesso castrante, più che ispiratrice. Dogmi da scardinare per disperazione e/o con ironia, per esser finalmente liberi.Un succedersi di trovate (inclusa), tra le quali è oggettivamente e soggettivamente difficile scegliere… Anche se la scoperta di Ea della, chiuso nel suo studio a lavorare al vecchio computer con cui gestisce l'Umanità, e i suoiscappato di casa in precedenza sono sicuramente tra le migliori!Nominato ai Golden Globes e ai Cesar francesi, il film raccolse riconoscimenti - oltre a quello deglieuropei per la scenografia di Sylvie Olivé - da parte di molti festival minori tra i più attenti alle nuove tendenze cinematografiche. Come ildi Bologna (premio del pubblico) o quello di… per non parlare dei 4 Magritte Awards portati a casa (su 8 candidature).