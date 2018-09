Stasera in TV 19 settembre: Interstellar, un tuffo nel dark side del 'Pianeta Nolan'

Abbiamo ancora negli occhi le maestose immagini del suo Dunkirk , film apparentemente diverso in una carriera che speriamo non smetta di regalare certe perle. Sicuramente anche Christopher Nolan ha i suoi difetti, e attenzione a non identificarli, ma non si può negare che sia un artista di grande creatività e coraggio… Due caratteristiche che nell' Interstellar del 2014 sono impiegate alla massima potenza. E non poteva essere altrimenti per un'opera tanto ricca che costrinsea 'giocare' con i concetti di spazio e tempo.In un futuro imprecisato, un drastico cambiamento climatico ha colpito duramente l'agricoltura. Un gruppo di scienziati, sfruttando un "wormhole" per superare le limitazioni fisiche del viaggio spaziale e coprire le immense distanze del viaggio interstellare, cercano di esplorare nuove dimensioni. Il granturco è l'unica coltivazione ancora in grado di crescere e loro sono intenzionati a trovare luoghi adatti a coltivarlo per il bene dell'umanità.Fu lo stesso McConaughey a raccontarti, in una intervista, "tutte le difficoltà superate sul set di Nolan" ...e non furono poche, a quanto pare. Qualche: il film fu il più piratato dell'anno, secondo una classifica di Variety; la sceneggiatura si basa sugli studi del fisico teorico Kip Thorne; il titolo provvisorio usato durante la lavorazione fu di "Flora's Letter" (Flora è il nome della figlia di Christopher Nolan).Non un'opera perfetta, come detto, ma d'altronde vista la scala su cui opera il regista - e la sua passione a trasforma in 'pop' le sue creazioni - non è facile mantenere un equilibrio costante. Come in altri casi, il risultato è tale da perdonargli questo e altro, in nome dello spettacolo e della fascinazione cui ci sottopone. Merce rara ormai, ma ugualmente fondamentale per la Settima Arte., più che di narrativa e coerenza, ma con un primo atto e una conclusione che davvero vi faranno sentire persi nello spazio e nel tempo (oltre a trascinarvi all'interno di dilemmi morali e questioni familiari non banali) e vi regalerannoInevitabilmente ilnella dimensione di cui non possiamo dirvi molto per non rovinarvi la sorpresa...Sei vittorie su undici candidature ai, ma soprattutto un(su 5 nomination) e unper i Migliori Effetti Speciali, di Paul Franklin, Andrew Lockley, Ian Hunter e Scott Fisher. Molti altri premiarono gli stessi tecnici, oltre a Jessica Chastain (Critics' Choice MVP Award), il Film e la Regia (degli Empire Awards) e la Miglior composizione in un film, secondo i VES Awards.