Stasera in TV 19 ottobre: Una notte da leoni 3, si conclude la saga con Bradley Cooper e Zach Galifianakis

Con Una notte da leoni 3 del 2013 sempre diretto da Todd Phillps , che ha firmato anche i due film precedenti, la saga si chiude non proprio con il botto – dal punto di vista degli incassi inferiori rispetto al precedente e al giudizio della critica non proprio positivo – ma rimane un capitolo irrinunciabile per far quadrare i conti con i personaggi di Doug e di Alan. Anche perché nel film rimane invariato uno degli elementi principali della saga – il viaggio – così come non muta la caratteristica dei protagonisti nel cacciarsi in mezzo ad avventure folli che mescolano la normalità del gruppo con l’esuberanza e la ferocia della piccola criminalità. Lo spunto per una nuova avventura è il dover accompagnare Alan (Galifianakis) presso un istituto psicoterapico in Arizona.Così Doug, Phil e Stu, ricostruiscono il gruppo per aiutare l’amico nel viaggio verso l’istituto. Solo che dovranno prima di tutto fare i conti con il personaggio di Leslie e con lo spacciatore di colore Doug, già conosciuto nel primo capitolo.