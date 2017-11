Stasera in TV 19 novembre, East is East, sulla scia di Ken Loach

Un film che racconta laemigrata e dipinge i suoi problemi non solo economici ma anche di integrazione tra cultura di provenienza e cultura di acquisizione.diè un film che si ispira al racconto sociale dei più umili sulla scia di quanto fatto al cinema da Ken Loach , strappando però qualche risata in più del dramma maggiormente impegnato.Il film di O'Donnell, che ormai ha qualche anno essendo uscito nel 1999, si concentra nel raccontare i problemi di integrazione di una famiglia pakistana e britannica, la famiglia Khan, sullo sfondo della città di Manchester. Il padre del nucleo famigliare è un degno rappresentante della tradizione culturale e religiosa del paese d'origine, mentre i figli, cresciuti in seno alla cultura britannica, piano piano si cominciano a ribellare all'autorità paterna. Come si risolverà il conflitto?Il film è stato presentato nella Quinzaine des Réalisateurs al 52º Festival di Cannes.Il momento in cui il padre Khan deve scegliere una sposa per il figlio scegliendo tra una rosa di immagini non proprio allettanti di giovani donne.Commedia un po' datata ma mai superficiale nel raccontare le difficoltà del melting pot europeo.Domenica 19 novembre alle ore 21:15 su Cielo.