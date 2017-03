Stasera in TV, 19 marzo: Le mie grosse grasse vacanze greche 

Un film con la protagonista di Il mio grosso grasso matrimonio greco che ancora una volta prende in giro gli stereotipi culturali, specialmente quelli che passano tra il Vecchio Mondo, la Grecia, e il Nuovo, l’America. E di nuovo il confronto è tutto da ridere.L’attricedopo il successo della commedia Il mio grosso grasso matrimonio greco del 2002, torna nel 2009 a cavalcare quell’onda narrativa che fece trionfare il film al box office diretta dal regista Donald Petriee e prodotta da Tom Hanks . E lo fa rivolgendo lo sguardo graffiante della sua protagonista nei confronti di altre nazionalità e dei rispettivi atteggiamenti cristallizzati; così che ognuna appaia ridicola con i propri stereotipi nazionali.La Vardalos interpreta una guida turistica greco-americana trapiantata ad Atene per via della forte passione che la lega all’arte locale. Non potendo insegnare in università lavora come guida turistica per un'agenzia di viaggi, e per questo si scontra con diversi turisti di nazionalità diversa e con le loro rigidità culturali.