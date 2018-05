Stasera in TV 19 maggio: Son of a Gun, Ewan McGregor è un boss cattivissimo

finisce in carcere e per sopravvivere viene aiutato da un famoso rapinatore, Brendan Lynch, un boss che in cambio di protezione chiederà in cambio la fedeltà al proprio progetto criminale. Dopo la sua scarcerazione Jesse (JR) aiuta Brendan e la sua banda ad evadere dal carcere ma qualcosa va storto. Alla fine Jesse e Brendan lotteranno dalla stessa parte per avere amore, possibilità di ricominciare e per poter rivalutare il loro rapporto alla luce di un affetto più paritario, quasi da padre-figlio e non invece di semplice sfruttamento tra disperati.