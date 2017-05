Stasera in TV, 19 maggio: Grosso guaio a Chinatown

Un film prima ignorato, poi diventato fenomeno di culto passato di home video in home video, di replica televisiva in replica televisiva. Tanto che oggi nel 2017 si continua a parlare del remake con protagonista l'attore Dwayne Johnson Parliamo di Grosso guaio a Chinatown del regista horror John Carpenter , un film che nel 1986 mescola vari generi, dall'action, all'avventura, al fantasy, creando una storia d'avventura nella San Francisco multietnica del quartiere. Magia, arti marziali, esoterismo, richiami alla cultura orientale vengono mescolati in un divertente quanto bizzarro melting pot tra due culture: occidentale e orientale. A dirigere il carro un giovanissimo e sfrontato Kurt Russell nei panni del camionista Jack Burton.. Un mondo reale, grezzo e terreno, si scontra con uno fantastico nel cuore di San Francisco. Da questo contrasto prende vita la pellicola di Carpenter che ci porta in alcune soluzioni davvero fantasiose che richiamano il mondo spirituale orientale ma che fanno soprattutto ridere. Il rozzo camionista Jack Burton e il suo giovane amico Wang Chi si recano all'aeroporto di San Francisco per prendere la fidanzata di Wang, Miao Yin, una meravigliosa donna dagli occhi verdi. All'aeroporto, Yin viene rapita da una gang di cinesi chiamati "I Signori della Morte" che la portano a Chinatown con l'intenzione di venderla come schiava sessuale.

Da qui nel tentativo di liberare Yin comincerà un viaggio nella Chinatown più magica, dove vivono tre potentissimi maghi, e nel quale lo scetticismo del personaggio di Burton si dovrà scontrare con un inevitabile richiamo all'avventura. Il film nel weekend di uscita nella sale deluse molto le aspettative dei produttori, ma fu apprezzato dopo l'uscita in homevideo. Nel cast del film gli attori Dennis Dun, Kim Catrall e James Hong.. Gli Studios volevano imporre al regista di ingaggiare o Jack Nicholson o Clint Eastwood per il ruolo che invece andò a Russell, come voleva il regista, visto che entrambi gli attori erano già impegnati in altri progetti.. Per ridere. Perchéè un film innanzitutto divertente con il suo stile unico e le sue soluzioni trash.. Non uno solo, ma i tanti motti pronunciati dal protagonista Burton, uno sbruffone, un po' goffo che però finirà per essere un eroe a modo suo, con tanto di frasi culto pronunciate nel momento di inizio della lotta, come vorrebbe la migliore tradizione eroistica, che però non sortiscono affatto l'effetto desiderato.. Venerdì 19 maggio alle ore 21:20 su Rai Movie.