Stasera in TV 19 luglio: Era d'estate, il lato privato di Borsellino e Falcone in Sardegna

Due magistrati coraggiosi la cui vita votata al contrasto del fenomeno mafioso è diventata una parabola di professionalità, senso della giustizia e rispetto dello Stato. Una storia di eroismo quotidiano quella di Falcone e Borsellino fatta però anche di momenti minori, di paure e di terrore per la propria incolumità e quella delle proprie famiglie.

Oggi nell'anniversario della strage di viala RAI manda in onda, un film che ripercorre l'esilio auto-imposto ai due magistrati nell'isola dell'Asinara in Sardegna dopo che una grave minaccia pesava sulla loro vita e quella dei loro famigliari. Il film del 2015 disceglie di raccontare quell'episodio particolare della vita dei due magistrati affiancando alla dimensione più pubblica anche quella più intima e quotidiana rinforzata da un periodo particolare come quello dell'estate e della sospensione di ogni regola.Falcone e Borsellino vanno via da Palermo nell'estate del 1985 dopo cheaveva minacciato con più forza i due magistrati e numerosi indizi erano stati raccolti in questo senso.con le loro famiglie lasciano la Sicilia e vanno in Sardegna, dove continuano a lavorare e a tratti a godersi un po' di mare in un regime di sorveglianza e di estrema sicurezza. In questo quadro storico prende vita Era d'estate con Massimo Popolizio (Falcone) nei panni dei due magistrati antimafia. Nel cast anche Valeria Solarino e Elisabetta Piccolomini.