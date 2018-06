Stasera in TV 19 giugno: Il Nicolas Cage di Left Behind vi farà perdere la Fede

Non troverete la benevolenza sulla quale aveva potuto contare il suo Wicker Man , stavolta non c'è un modo delicato per dirlo: il Left Behind - La Profezia di Vic Armstrong è uno dei film più brutti mai fatti da Nicolas Cage . E dire che l'attore di Long Beach ne ha fatti e ne continua a fare molti, come dimostra la sua attività recente (dal recensito 211 Rapina in corso , al Mandy cannense e il promesso Prisoners Of The Ghostland )…Improvvisamente, in tutto il mondo, milioni di persone svaniscono apparentemente nel nulla, lasciando dietro di sé solo i loro indumenti. Tra i "lasciati indietro" che hanno subìto la perdita dei loro cari ci sono Ray, pilota di Boeing 747, sua figlia Chloe e il sacerdote Bruce Barnes, i quali esaminando le Sacre Scritture capiscono che cosa sta succedendo...Già nel 2000 si era tentato di continuare la saga iniziata dal Prima dell'apocalisse ispirato al romanzoGli Esclusi' di Jerry B. Jenkins e Tim LaHaye (che allora denunciò i produttori), primo di una serie di sedici libri basati sulle profezie escatologiche bibliche, ma il film di Armstrong non dovrebbe riuscire ad avere ie che il suo predecessore riuscì a realizzare:(2002) e(2005). Il primo dei progettati tentò la via del crowdfunding su Indiegogo, ma non raggiunse che il 20% dei 500.000 dollari necessari. Inutile quindi l'aver avuto dalla propria parte quegli, che in questo caso ebbero un atteggiamento completamente diverso, visto che il primo collaborò alla sceneggiatura, apparendo spesso sul set, e il secondo benedì esplicitamente l'operazione. Della quale Cage non dovrebbe serbare un cattivo ricordo essendo stato pagatoBella domanda. Soprattutto dopo l' impietosa presentazione della critica statunitense . E in effetti i 16 milioni di budget avrebbero potuto giustificare qualcosa di più di un ambiguo e pacchiano ritorno a una fonte letteraria che già si era dimostrata deludente. E non è certo il povero Nicolas l'anello debole di, anzi! Peccato - per lui, soprattutto - che non sia riuscito a fare il miracolo giusto, rimanendo