Stasera in TV 19 gennaio: Pitch Black, lo sci-fi che lanciò Vin Diesel

Prima di diventare famoso con- il primo episodio uscì nel 2001 - Vin Diesel si era fatto notare già in Pitch Black del 2000. Nella pellicola fantascientifica il suo personaggio indossa canotta e occhialoni da pilota per diventare protagonista di un fortunato filone sci-fi dedicato al personaggio dell'antieroe Riddick, che finì per partorire ben tre film in totale.Il primo capitolo della saga - come gli altri due film - fu diretto da, e, pensato come piccolo film low budget, ebbe in realtà un successo inaspettato. Seguirono quindi The Chronicles of Riddick nel 2004 e Riddick nel 2013. In Pitch Black Vin Diesel interpreta un assassino capace di vedere al buio che da reietto della società, una società del futuro che viaggia nello spazio e congela le persone, diventa un eroe del suo piccolo mondo.Un atterraggio di fortuna su un pianeta sconosciuto costringe un piccolo gruppo di passeggeri dello spazio, prima ibernati ma poi scongelati a causa dell'incidente, ad approdare su un pianeta sconosciuto e ostile. Dovranno affrontare molti pericoli e superare le differenze che li separano per combattere contro la specie aliena che ne minaccia l'esistenza. A guidare il gruppo l'assassino Riddick (Diesel) e la pilota Fry ().Durante tutto il film Diesel indossa delle lenti a contatto speciali. Dopo uno dei ciak però nessun riuscì più a toglierle. Così la produzione fu costretta a chiamare un medico.Il momento in cui Riddick fa fuori una delle creature aliene al motto di: 'Non avevi capito con chi avevi a che fare!".Cazzotti, pugni, mostri, e tanto divertimento.Venerdì 19 gennaio alle ore 23:00 su Italia 1.