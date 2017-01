Stasera in TV, 19 gennaio: Jane Eyre con Michael Fassbender e Mia Wasikowska 

NOTIZIE

19.01.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



True Detective, riproduce più o meno fedelmente al cinema partendo dallo scritto del 1847 di Charlotte Brontë.



La storia di Jane, una donna costretta da tante angherie a fuggire di famiglia adottiva in famiglia adottiva senza mai rinunciare ai propri ideali e al proprio sistema valoriale, ha al centro l’interpretazione dell’attrice Ci sono certe eroine della letteratura tardo ottocentesca e certe atmosfere cupe, tempestose, tipiche dei grandi romanzi, che il cinema rincorre e vuole adattare per il suo formato audiovisivo. Uno di questi è Jane Eyre , che nel 2011 Cary Fukunaga , regista della prima stagione di, riproduce più o meno fedelmente al cinema partendo dallo scritto del 1847 diLa storia di Jane, una donna costretta da tante angherie a fuggire di famiglia adottiva in famiglia adottiva senza mai rinunciare ai propri ideali e al proprio sistema valoriale, ha al centro l’interpretazione dell’attrice Mia Wasikowska . In coppia con l’altro co-protagonista del romanzo, Michael Fassbender l’attrice australiana ci regala un ritratto intenso di una figura tormentata, dalle mille sfaccettature. La pelle candida di Mia/Jane si illumina nel corso del film di molti sentimenti e la scelta registica di mantenere il tono del film estremamente cupo è un gancio importante offerto al romanzo, al quale rimane fedele nello spirito più complesso e oscuro.

Il film. Il film comincia con la parte centrale del romanzo e ripercorre con una serie di flashback il passato della protagonista Jane Eyre. Troviamo all’inizio la protagonista che viene accolta da St. John Rivers, che la soccorre e la porta nella sua casa.







Da qui cominciamo piano piano a scoprire da cosa sta fuggendo Jane; cioè dal suo amore per Edward Rochester (Fassbender) di Thornfield Hall, che però ha scoperto essere già sposato in prime nozze in segreto. Dopo uno spostamento spazio-temporale la pellicola di Fukunaga rientra nei ranghi e diventa un’opera appassionante e in costume, dove la particolarità recitativa e fisica dei due attori principali non tradisce affatto lo spirito struggente del romanzo di partenza. . Il film comincia con la parte centrale del romanzo e ripercorre con una serie di flashback il passato della protagonista. Troviamo all’inizio la protagonista che viene accolta da St. John Rivers, che la soccorre e la porta nella sua casa.Da qui cominciamo piano piano a scoprire da cosa sta fuggendo Jane; cioè dal suo amore per Edward Rochester () di Thornfield Hall, che però ha scoperto essere già sposato in prime nozze in segreto. Dopo uno spostamento spazio-temporale la pellicola dirientra nei ranghi e diventa un’opera appassionante e in costume, dove la particolarità recitativa e fisica dei due attori principali non tradisce affatto lo spirito struggente del romanzo di partenza.

Dietro le quinte. Anche se la scelta della Wasikowska ha mostrato tutto il suo valore nella produzione del film, l’attrice non fu la prima scelta del regista. Prima di lei si era pensato fortemente all’attrice Ellen Page. Altre curiosità riguardano il legame tra la rappresentazione estetica dei personaggi del romanzo e quelli realizzati nel film. Per esempio Jane Eyre è il primo adattamento per il cinema dove il personaggio di Bertha appare come descritto nel romanzo. Una donna bruna; al contrario di esperimenti precedenti dove era stata sempre raffigurata come bionda.

Perché vederlo. Se siete in cerca di grandi passioni, di temi morali importanti, Jane Eyre è un film assolutamente da guardare.

La scena da antologia. Quella della proposta di matrimonio di Rochester a Eyre è sicuramente un momento molto toccante del film. In una sola scena i due attori passano dalla rabbia, alla gioia, alla confessione dei propri sentimenti, all’abbraccio romantico.

