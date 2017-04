Stasera in TV 19 aprile: Romeo + Giulietta, Leonardo DiCaprio e Claire Danes tra amore e odio 

L'ennesima riproposizione del, nel 1996 dava una nuova vita alla vicenda dei. Qui impersonati da Leonardo DiCaprio Claire Danes , impegnati in una tenzone più violenta di quel che possa apparire nel Romeo + Giulietta con cui Baz Luhrmann si avviava a conquistare la fama sempiterna con il Moulin Rouge! del 2001.Nell'immaginario sobborgo di Los Angeles, Verona Beach, in California, le due famiglie di industriali dei Montecchi (Montague) e dei Capuleti (Capulet) sono divise da antica rivalità. Accade però che il giovane Romeo Montecchi e la bella Giulietta Capuleti si innamorino, venendo costretti a vivere clandestinamente la loro famosa storia d'amore, qui in un adattamento radioso e non convenzionale.Come nel dramma, una breve parte del film è ambientata a Mantova, qui rappresentata come un'area desertica e desolata, ma una delle differenze maggiori sta anche nelle armi utilizzate (pistole e non spade, seppur chiamate 'Spada 9mm' o 'Pugnale') e nei mezzi. Del film si ricorda il dramma dello hair stylistda una banda che lo liberò dopo il pagamento di 300 dollari da parte di Baz Luhrmann. E, motivo più futile, per la tensione "iniziale" tra i due giovani 'innamorati' , che si accusarono vicendevolmente di essere "immaturo" lui e troppo "rigida" lei (che pure dovette iniziare la lavorazione girando la scena del suoappena arrivata sul set).Passato anche l'importante anniversario dei venti anni del film , questa rivisitazione brillante e contemporanea della più tragica storia d'amore conosciuta al mondo, rende la nostra versione indimenticabile. Tutto merito del genio di Baz Luhrmann se il film è stato definito lo "Shakespeare più visivamente immaginifico dai tempi di Ran di Akira Kurosawa". Alla larga i puristi poco spiritosi o di mentalità aperta, e benvenuti a tutti quanti si dimostreranno pronti a partecipare a questo, colori e adrenalina.Più che la scena della morte di Mercuzio (che avviene per mezzo di un pezzo di vetro e non della classica spada) - nella quale con molta attenzione si può intravvedere l'che distrusse i set di Sycamore Grove e di- o della tanto attesa scena del balcone, spostata in piscina, è probabilmente quella della più citata e ricordata. Un affresco colorato e vario nel quale è interessante notare come i costumi degli interpreti principali fossero stati scelti per rifletterne le personalità: Romeo è un cavaliere, Giulietta un angelo, Tebaldo un diavolo, Messer Capuleti come un imperatore…Premio Alfred Bauer a Baz Luhrmann e Orso d'Argento per il miglior attore a Leonardo DiCaprio dal. Ma tra le molte nomination raccolte dal film e dai vari premi 'minori' (i Blockbuster Entertainment Awards agli attori o il Satellite Award per la Miglior scenografia a Catherine Martin), si segnalano i quattro premi(su sette nomination) e i tanti riconoscimenti a: Miglior performance femminile dei MTV Movie Awards, Attrice dell'anno per il London Critics Circle Film e Miglior attrice esordiente in un film drammatico dei YoungStar Awards.