Stasera in TV 19 agosto: The Canyons, Lindsay Lohan mette a nudo il suo lato dark

19.08.2017 - Autore: La redazione



Bret Easton Ellis torna in TV questa sera. Ecco perché dargli un'altra occasione.





Lindsay Lohan poteva rilanciare la sua carriera nel momento più dark della sua vita. E' un peccato che invece sia stata proprio lei (o forse solo la sua reputazione) una delle fonti dell'insuccesso di The Canyons . Il thriller erotico diretto da Paul Schrader (sceneggiatore di Taxi Driver e Toro scatenato) e scritto datorna in TV questa sera. Ecco perché dargli un'altra occasione.

Il film: The Canyons racconta la storia di un gruppo di giovani di Los Angeles: Christian è un edonista a cui piace manipolare gli altri, giocare con il potere e vivere in mezzo ai lussi che il suo fondo fiduciario gli garantisce; Tara, la sua fidanzata, è un'ex modella smaliziata e accorta che non si lascia fregare dalle sue lusinghe; Ryan è un aspirante attore che ha recitato in un film finanziato da Christian; Gina è una ragazza che lavora per Christian. Lindsay è un'insegnante di yoga. I rapporti tra loro si complicano quando si mette in mezzo l'amore. A Gina piace Ryan a cui piace Tara che sta uscendo con Christian che, di tanto in tanto, va a letto con Lindsay.



Dietro le quinte: Il regista Paul Schrader ha chiesto all'attrice Leslie Coutterand di essere sempre presente sul set, pronta in qualsiasi momento a rimpiazzare Lindsay Lohan. Questo a causa del comportamento tutt'altro che professionale della Lohan: sempre in ritardo sul luogo di riprese, spesso assente, e costantemente in conflitto con il suo regista. Lo sceneggiatore Bret Easton Ellis ha comunque parlato bene della prova della Lohan, sebbene abbia attribuito il fallimento al botteghino alla brutta reputazione della Lohan nei media. "Un qualcosa che non ha nulla a che vedere con la qualità del film nè con la sua performance" - ha detto Ellis. Il co-protagonista del film è James Deen, pornostar e colonna portante della scuderia Brazzers.

Perché vederlo: Per capire meglio il talento di Lindsay Lohan, i suoi pregi. E i suoi demoni. Inevitabile guardare il personaggio interpretato dall'attrice e paragonarlo immediatamente alla sua vera natura lontana dal set.





: Per capire meglio il talento di Lindsay Lohan, i suoi pregi. E i suoi demoni. Inevitabile guardare il personaggio interpretato dall'attrice e paragonarlo immediatamente alla sua vera natura lontana dal set. Ha scritto il nostro Marco Triolo : "Ellis mette ancora una volta al centro i suoi giovani ricchi e annoiati, nelle cui vite si insinua una violenza bieca e insensata, pronta a esplodere (...) Ellis e Schrader si focalizzano su una storia di gelosia e paranoia che resta molto intima, forse troppo. (...) L'intenzione è quella di raccontare una storia di esseri umani freddi e distaccati, ma purtroppo lo stesso film finisce per perdere senso. (...) Di positivo c'è l'interpretazione della Lohan, sfatta, imbruttita e disperata per davvero, e proprio per questo ancora più efficace e credibile".

La scena da antologia: La sequenza dell'orgia. Una scena di sesso a quattro che è diventata il biglietto da visita del film. Sembra che la Lohan abbia avuto dubbi all'ultimo minuto: l'attrice non voleva girare la scena ed è rimasta nella sua stanza per circa tre ore. Alla fine è stato Paul Schrader a convincerla: il regista si è presentato sul set, nudo come i suoi attori.



Dove e quando: The Canyons andrà in onda stasera, 19 agosto, alle 22.45 su RAI MOVIE.