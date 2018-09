Stasera in TV 18 settembre: In trance, James McAvoy è psichedelico per Danny Boyle 

Che Danny Boyle abbia da sempre una passione per raccontare gli stati alterati di coscienza al cinema dando loro nuovo corpo e nuovo immaginario è un fatto risaputo e confermato da questo thriller psicologico con protagonista James McAvoy Questa volta i labirinti da esplorare non sono quelli non ampliati dall’effetto delle droghe ma quelli di una mente chiusa a riccio da un’amnesia e che sta trattenendo a torto alcuni importanti informazioni per un gruppo di criminali da strapazzo. Con questa premessasi addentra in un film allucinatorio – del 2013 - pieno di suggestioni e in continuo bilico tra realtà, apparenza, distorsioni sensoriali. Un film che intreccia alla psichedelia delle immagini erotiche e sanguinarie e ci appare da subito come un prodotto pieno di strati da scoprire poco a poco.