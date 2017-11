Stasera in TV, 18 novembre: l'Oscar in pelle nera di Marisa Tomei in Mio cugino Vincenzo

Undei più sorprendenti, un film divenuto, e forse non per tutti, visto che qualcuno ancora non lo conosce o che sembra esser spesso sottovalutato anche dagli addetti ai lavori. Ragione di più per non perdersi il passaggio di Mio cugino Vincenzo di Jonathan Lynn , e per godersi la sorprendente performance di Joe Pesci Marisa Tomei , qui finalmente rivelatasi!Bill e Stan, due spensierati amici, vengono arrestati per errore e accusati di omicidio durante un viaggio in Alabama. Fortunatamente uno di loro ha un avvocato in famiglia, Vincenzo Gambini (Joe Pesci), un ex meccanico di Brooklyn che non ha mai messo piede in un?'aula di tribunale e tanto meno in Alabama. Quando il cugino Vincenzo, accompagnato della sua fidanzata vestita di pelle (Marisa Tomei), arriva per occuparsi del suo primo caso, è uno shock per lui e per il profondo sud...Molti lo ricordano come(e non solo per l'?Oscar vinto, e poi perso - temporaneamente - nel trasloco del 2002), ma tutto avrebbe potuto esser diverso senon avesse rifiutato il ruolo. Un caso fortunato, quello. Un rifiuto che fece il paio con quello della stessa Tomei alla possibilità di unche avrebbe dovuto vedere Vinny Gambini all'opera nel Vecchio Continente, in Inghilterra, ma che non venne mai realizzato (anche se Joe Pesci ripese il ruolo nell'album del 1998 'Vincent LaGuardia Gambini Sings Just for You').Perché vederlo. Sono sicuramente gli interpreti - in primis Pesci e Tomei - a spingere la storia scritta da Dale Launer in cima alle classifiche (in fondo 53 milioni di incasso per un film costatone 11 non è un cattivo risultato) e in fondo ai cuori del pubblico. Ma i pregi ditipici di una commedia del genere vanno al di là. L'onestà, il ritmo e una regia capace di dare il maggior risalto a ogni singolo elemento, valorizzandoli e dando al filmche lo allontana da certe riduzioni 'parodistiche bilanciando conflitti (culturali e generazionali), humour (più o meno esplicito o smaccato) e l'atmosfera di quel tempo.