Stasera in TV 18 maggio: Samba con la coppia Charlotte Gainsbourg e Omar Sy

Diciamolo subito: anche in Quasi amici del 2011 l'obbiettivo del film era alto e si rideva seppur di lacrime amare e di sorrisi tirati che facilmente si arrendevano al pianto. Qui invece anche se la coppia di registi è la stessa ed è passato appena qualche anno dal successo della pellicola, l’effetto commozione vira più verso il tono romantico rispetto a quello del dramma mentre l'ambizione sociale rimane invariata.Protagonista del film è una coppia inedita, l’eterea Charlotte Gainsbourg e il muscoloso e imponente Omar Sy , e dove l’attrice francese nota soprattutto per i ruoli difficili e d’autore, qui si lascia andare a un tono di racconto più leggero ma non per questo meno socialmente rilevante.

Come in, girato quattro anni prima di Samba, il tema dell’integrazione tra diverse generazioni di francesi, è centrale. La storia racconta di(Sy) un immigrato francese che viene dal Senegal e che lavora come lavapiatti in un ristorante che con l'aiuto dell’assistente sociale Alice (Gainsbourg), si batterà per ottenere il diritto di soggiorno in Francia.Nascerà una storia d’amore complicata, a tratti goffa e in seno alle differenze di classe mentre la pellicola cercherà almeno come spunto di valorizzare proprio le nuove energie che nascono da incontri inediti e impensabili raccontando l'alto valore di una società eterogenea.è quindi un film ambizioso che ritrova la coppia di registi uniti in uno scopo comune: raccontare la società francese senza sconti ma usando anche il potente gancio dell’ironia graffiante.