Stasera in TV 18 luglio: Black Mass - L'ultimo gangster, Johnny Depp fa il trasformista ancora una volta

18.07.2018 - Autore: A.L.





Il film. Tratto dal bestseller di Dick Lehr e Gerard O'Neill "Black Mass" il film approda al cinema per raccontare la figura di James Bulger, un criminale diventato sempre più potente grazie all'amicizia con l'agente FBI Connolly in un intreccio di poteri e scambi di favori. Cooper usa quindi la figura storica per farne un ritratto lontano dal classico prototipo da film gangster. Bulger (Depp) è impenatrabile poco spaccone, più viscido, quasi un essere paranormale tra i sub-normali. Il film racconta la sua ascesa al potere e si concentra anche sulla rappresentazione del mondo dei poteri forti nella Boston anni '70 dove gli agenti di polizia e i poteri che contano sono pervasi dalla stessa ambizione sfrenata e spregiudicata. Nel cast anche Kevin Bacon e Benedict Cumberbatch.





Il mondo del film di Scott Cooper è un mondo dove l'attore si trasforma in un gangster imbolsito e senza capelli, dagli occhi di ghiaccio e assolutamente poco spaccone al quale tutto sommato regala un basso profilo di recitazione. Cooper - che si è costruito una carriera con film che parlano dell'America più dura e controversa - ci regala la sua visione sul genere del gangster movie in maniera visivamente raffinata e secondo un registro che tenta di farsi originale senza scopiazzare in giro. Alla fine abbiamo un film riuscito - presentato anche al- dove Depp è più maschera che interprete di una pellicola violenta ma mai troppo efferata dove la contraparte nella storia è interpretata da un Joel Edgerton che non sfigura affatto.Tratto dal bestseller diDick Lehr e Gerard O'Neill "Black Mass" il film approda al cinema per raccontare la figura di James Bulger, un criminale diventato sempre più potente grazie all'amicizia con l'agente FBI Connolly in un intreccio di poteri e scambi di favori. Cooper usa quindi la figura storica per farne un ritratto lontano dal classico prototipo da film gangster. Bulger (Depp) è impenatrabile poco spaccone, più viscido, quasi un essere paranormale tra i sub-normali. Il film racconta la sua ascesa al potere e si concentra anche sulla rappresentazione del mondo dei poteri forti nella Boston anni '70 dove gli agenti di polizia e i poteri che contano sono pervasi dalla stessa ambizione sfrenata e spregiudicata. Nel cast anche

Dietro le quinte. Si racconta che Depp abbia cercato varie volte di contattare il vero Bulger per parlarci e preparare così il proprio ruolo con maggiore convinzione ma senza successo.



La scena da antologia. La famosa scena della cena che si trasforma rapidamente da un momento conviviale a uno pieno di sospetto e di terrore dove Depp dà il meglio di sé.



Perché vederlo. C'è poca enfasi e poca epica in questo gangster movie per certi versi atipico ma che risulta essere raffinato e coinvolgente e operazione furba condotta per trovare una propria voce autentica all'interno del filone.



Dove e quando. Alle ore 21:27 su Rete 4.