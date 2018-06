Stasera in TV 18 giugno: Femme Fatale, Antonio Banderas nel thriller super-erotico di Brian De Palma

NOTIZIE

18.06.2018 - Autore: Alessia Laudati



Esibendo il suo consueto cinema di immagini esteticamente perfette e scegliendo un attore come II grande registaomaggia nel 2012 il noir francese e la figura iconica della femme fatale come metafora di una donna che sceglie la violenza come strumento di emancipazione dai ruoli tradizionali, con un film thrillercostruito sulla traccia di una passione che si insinua e di un personaggio femminile conturbante ed irresistibile.Esibendo il suo consueto cinema di immagini esteticamente perfette e scegliendo un attore come Antonio Banderas che ha fatto del sex appeal e della passionalità uno stile iconico di recitazione, il regista americano racconta una storia ambientata in Francia tra criminali spietati e ladre sensualissime, determinate e abili nel non farsi ammazzare.

Il film. Tra Cannes e Parigi vediamo la caccia al topo di una ladra bella e peccaminosa (



Tra Cannes e Parigi vediamo la caccia al topo di una ladra bella e peccaminosa ( Rebecca Romijn ), disposta a tutto pur di sbancare il bottino di un colpo pericoloso, che lotta per sopravvivere e per non essere rintracciata dai suoi ex complici che la vogliono morta. Come strumenti di ‘lavoro’ ha la femminilità e la capacità di sedurre. Banderas recita nei panni di un fotografo che casualmente intreccia la sua storia con quella della ladra. Sarà infine complice oppure riuscirà a capire in tempo se è davvero una pedina del suo gioco perverso e infine sottrarsi? Per scoprirlo avrete a disposizione quasi due ore di film, centoventi minuti di seduzioni sottili e di minaccia strisciante, di scene hot, e di uno sguardo erotico sui corpi femminili che continuamente li accarezza con la macchina da presa giocando anche con l’immaginario lesbo.

Dietro le quinte. De Palma mette la sua firma in maniera ossessiva in alcuni dettagli del film. Per esempio tutti gli orologi inquadrati segnano sempre lo stesso orario, le 3:33.

Perché vederlo. Thriller ad alto tasso di sensualità che non farà rimpiangere certe pellicole cult del genere noir per la freddezza del tono anche se qui la posta in gioco è molto più hot.

La scena da antologia. Le effusioni lesbiche tra la ladra e la modella che intende derubare in una scena dall’atmosfera rarefatta ed erotica.

Dove e quando. Lunedì 18 giugno alle ore 21:00 su Iris.