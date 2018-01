Stasera in TV, 18 gennaio: Gli Abbracci Spezzati, l'Amour Fou e ossessivo di Pedro Almodóvar

Gelosia, tradimento e fatalità: elementi ricorrenti nel cinema di Pedro Almodóvar , che in Gli Abbracci Spezzati emergono con forza proprio per la minor presenza di personaggi forti e dominanti (senza nulla togliere alla bella Penelope Cruz, allora per la quarta volta sul set con il suo amico ). Il risultato ècon cui il regista spagnolo chiude idealmente un periodo di grandissime prove e si prepara ad affrontare la successiva - cosiddetta - 'svolta thriller'.Quattordici anni prima un uomo ha subito un terribile incidente di macchina perdendo non solo la vista, ma anche Lena, la donna della sua vita. Dopo l’incidente Mateo Blanco si riduce al suo pseudonimo Harry Caine, illudendosi di esser morto accanto alla sua amata Lena. Harry Caine vive grazie alle sceneggiature che scrive aiutato da Judith e Diego, il figlio di lei, e cancellando ogni ombra della sua prima identità.Une sulle dinamiche che sottende non poteva non esserne pervaso. A partire dal titolo, ispirato dal Viaggio in Italia di Roberto Rossellini (per i dei due amanti di Pompei, che Penélope Cruz e Lluís Homar ammirano insieme), fino al film stesso che i protagonisti stanno girando - Chicas y maletas (Ragazze e valigie) - praticamente una versione deldel 1988 (dello stesso Almodóvar e ugualmente con 'Rossy De Palma'). Ma Gli abbracci spezzati furono capaci anche di 'produrre' cinema, nuovo: quello delcon cui il regista volle ringraziare l'attrice Carmen Machi della sua performance, presentandosi a lei con lo script del corto la mattina dopo averle fatto girare la scena ispiratagli dal racconto dell'amica Blanca Sánchez, che negli anni '80 aveva avuto una relazione con un separatista basco dell'E.T.A..Un film fortemente personale per il regista manchego, che decide di chiudere un decennio di capolavori (Tutto su mia madre, Parla con lei, La mala educación, Volver) con. Un doppio piano temporale e una ricchezza di percorsi più che confondere danno, come spesso accade nella sua opera, la misura della complessità del suo sguardo e della sua capacità di trasmettere. Più, stavolta, che per la brillantezza dei dettagli. Attenzione, quindi, a fermarsi a questo aspetto scambiandolo per mera opacità.