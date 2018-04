Stasera in TV 18 aprile: Pacific Rim, mostri contro robot nel blockbuster di Guillermo del Toro

NOTIZIE

Azione, fantascienza, avventura. Ma soprattutto robot giganti come ultima speranza per l'umanità. Sono loro gli unici che possono affrontare gli enormi mostri che sbucano fuori da un misterioso portale negli oceani. Creature pronte a distruggere ogni cosa. Questa è la premessa molto semplice di Pacific Rim , ma il film di Guillermo del Toro è molto più che un pop-corn movie. Si tratta del primo vero tassello mainstream del regista messicano, lo stesso uomo che con i mostri è arrivato all'Oscar grazie a La forma dell'acqua . Aveva già diretto Hellboy , del Toro, ma qui per la prima volta cerca il grande pubblico anche oltre i fan dei fumetti, invitandolo ad allacciare le cinture e allo stesso tempo tenendo acceso il cervello di chi guarda. Del Toro punta al cuore e condivide con lo spettatore il suo amore totale per le creature mostruose.

La trama: Quando una legione di creature mostruose, chiamate Kaiju, emerge dagli oceani, scoppia una guerra destinata a distruggere milioni di vite e consumare le risorse umane per tutti gli anni a venire. Per combattere i giganteschi Kaiju viene creata un'arma speciale: enormi robot, chiamati Jaeger, controllati simultaneamente da due piloti le cui menti sono collegate a una rete neurale. Ma anche i Jaeger sembrano impotenti di fronte alla ferocia degli instancabili Kaiju. Sull'orlo della sconfitta, le forze militari che difendono l'umanità non hanno altra scelta che rivolgersi a un duo di eroi male accoppiati: un ex pilota caduto in disgrazia (

Dietro le quinte: Il film è dedicato alla memoria del "maestro dei mostri" Ray Harryhausen e a Ishirô Honda, regista di Gojira (1954). Del Toro si è ispirato anche agli anime che guardava da ragazzino e ai dipinti di Goya (Il colosso) e Hokusai (La grande onda di Kanagawa). I mostri e i robot di Pacific Rim sono da poco tornati nei cinema con il sequel Pacific Rim: La rivolta, progetto che però non ha ritrovato del Toro dietro la macchina da presa.







Perché vederlo: Per divertirsi, per scegliere un lato della guerra, farete il tifo per i mostruosi Kaiju o per gli Jaeger? La risposta non è scontata.

La scena da antologia: la resa dei conti composta da più round di cui uno sott'acqua. Assistiamo a colpi di scena e sacrifici. E sempre con un tono tra l'epico e lo spassoso.



Dove e quando: Pacific Rim va in onda stasera, 18 aprile, alle ore 21.00 su 20 Mediaset, canale 20 del digitale terrestre.