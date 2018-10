Stasera in TV 17 ottobre: Gilda, il noir con Rita Hayworth a 100 anni dalla nascita della diva

NOTIZIE

17.10.2018 - Autore: A.L.



Era il 17 ottobre del 1918 - cento anni fa - quando a New York nasceva Rita Hayworth , nome d'arte di, una delle dive più amate di Hollywood che proprio in Gilda di Charles Vidor del 1946 esplodeva come oggetto del desiderio e femme fatale del grande schermo.Un ruolo che per l'attrice dalla chioma rossa ha segnato una gloria raggiunta e mantenuta negli anni ma anche una condanna nell'immaginario del pubblico: quella di rimanere per certi versi incastrata nei panni di una pin-up tentatrice, ribelle e fatale.La pellicola noir delè tutta costruita su un forte personaggio femminile, sulla sua sensualità, resa ancora più accattivante dai numeri di ballo del film di cui uno è rimasto un vero e proprio momento cult, e sul conflitto di amore e odio che nasce tra la donna, prima compagna di un proprietario di bisca, e il suo successivo amante Johnny ( Glenn Ford ). Gilda è una donna enigmatica, vestita con abiti bellissimi, che sfugge ai suoi amanti, traditrice e forse però - dietro questa maschera - anche molto fragile. Tuttavia non spetta al film di Vidor svelare questa ambiguità; anzi, la pellicola è tutta giocata sul mistero di una figura femminile chiaroscurale.Secondo dei tre film girati in coppia conGilda ha segnato il rilancio della Hayworth dopo la maternità che l'ha tenuta ferma due anni circa per dare alla luce la figlia avuta conIl celebre ballo di Gilda coreografato da Jack Cole molto simile alle movenze tipiche di uno spogliarello ma dove alla fine il personaggio si sfila solo un paio di guanti lunghi.Per riscoprire una grande attrice in uno dei film che ha più contribuito a crearne e rafforzarne il mito.Alle ore 22:55 su Paramount Pictures.