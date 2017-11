Stasera in TV 17 novembre, Chef - La ricetta perfetta, ascesa e caduta di un comico chef

Quanto può far male una cattiva recensione, un giudizio negativo sul proprio lavoro e come si può ricominciare da zero se la propria carriera viene distrutta da un tweet e da un rapporto esasperato con i? Su questi temi si interroga la dramedy Chef - La ricetta perfetta di Jon Favreau Un film che mescola cucina e road movie, passione per il cibo e amore per le storie di rivincita. Impossibile infatti non vedere un richiamo autobiografico tra le vicende dello chef e le vicende reali di. Il regista di successo diincassò un flop al botteghino con Cowboys and Aliens , salvo poi 'riprendersi' la scena nel 2016 con il successo de Il libro della giungla in versione live action.Il regista è anche attore protagonista del film nei panni di uno chef americano che si vede improvvisamente rovinata la propria carriera da uno scontro acceso con un critico culinario che lo ha stroncato. Dopo aver perso tutto ricomincerà da zero intraprendendo un viaggio dalla Florida alla California in compagnia del figlio e a bordo di un. Nel cast gli attori Sofía Vergara Ramsey Michel, il nome fittizio di un critico gastronomico, è nato dalla combinazione dei nomi di due celebri chef.e Michel Roux.. Lo scontro tra lo chef Carl Casper e il critico che lo ha brutalmente stroncato.Commedia indie da vedere per ridere e farsi venire l'acquolina in bocca.Alle ore 21:10 su Rai Movie.