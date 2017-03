Stasera in TV, 17 marzo: Amore & altri rimedi. Sesso, commedia e la nascita del Viagra

Questa sera, La 5 propone in prima serata una moderna rom-com ambientata nel mondo dell'industria farmaceutica e racconta le origini dell'ossessione per il Viagra. Amore & altri rimedi è interpretato da Jake Gyllenhaal Anne Hathaway e vi spieghiamo perché recuperarlo.

Il film. Siamo nel 1996, a Pittsburgh. Jamie è un giovane rampante, amante del sesso e da poco impiegato come venditore presso il gigante farmaceutico Pfizer, che sta iniziando a distribuire il Viagra. Maggie una ragazza che soffre dei primi sintomi di Parkinson. Tra loro scocca una scintilla, ma le cose sono complicate dalle condizioni fisiche di lei, che le impediscono di impegnarsi in una relazione stabile. Le vendite del Viagra vanno a gonfie vele e a Jamie viene offerto un trasferimento a Chicago con promozione. Sceglierà la carriera o l'amore?

Il film è basato sul libro “Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman” di, e contiene. Per prepararsi al ruolo e al nudo, Anne Hathaway si è ispirata al lavoro di due colleghe,, che secondo lei hanno affrontato le scene di nudo “con incredibile sensibilità e dignità”. Sia lei che Jake Gyllenhaal avevano il final cut sulle scene di sesso, ovvero la possibilità di richiedere tagli in punti che non fossero andati loro a genio. Il film è diretto e co-sceneggiato da Edward Zwick , regista de L'ultimo samurai, Blood Diamond e Jack Reacher: Punto di non ritorno.