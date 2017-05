Stasera in TV, 17 maggio: Richard Gere rubacuori in Shall We Dance?

Felicità e soddisfazione, ricchezza e amore, si intrecciano nelle storie raccontate dallo Shall We Dance? di Peter Chelsom (Serendipity) attraverso, protagonisti di alcune delle scene più toccanti e divertenti del genere.John Clark è un avvocato di Chicago consapevole che la sua vita è quasi perfetta. Ama la bella moglie, ha successo nel lavoro e ha due figli meravigliosi. Eppure la routine è estenuante. Tutto inizia quando John Clark, dal finestrino del treno che lo sta riportando a casa, vede una giovane insegnante di ballo. Presto il ballo diventa la sua via di fuga, il suo momento di pura gioia. Conosce sempre più a fondo questo mondo così strano e...Inizialmente pensato per Tom Hanks - e la regia di Jon Turteltaub - il film è il(Dansu Wo Shimasho Ka) di Masayuki Suo. Le riprese vennero spostate da Toronto a Winnipeg per la preoccupazione suscitata dal possibile diffondersi dellanel 2003. Ma questo non evitò ildi proprietà di Susan Sarandon durante la lavorazione. Questi furono poi ritrovati in una camera di albergo, divenuta scena di un delitto, a Winnipeg il 4 luglio dello stesso anno.Una storia semplice e una trama leggera per un film, nel quale molto è affidato ai personaggi, o forse più al carisma dei protagonisti. Comprimari inclusi, soprattutto considerati gli Stanely Tucci e Lis Ann Walter avvocato ballerino in incognito e allieva della scuola di ballo, dai modi spicci e dall'animo sensibile., potremmo definire il film, che sfrutta molto del fascino e dello charme della storia originaria. I sentimenti messi in scena e una sincerità di fondo fanno poi la differenza nel conquistare lo spettatore."Beverly balla con me" è l'irresistibile invito che Richard Gere rivolge alla magnetica Susan Sarandon nel, in cui la vediamodal compagno di ballo che tutte vorrebbero… Una scena che può a buon diritto figurare tra le più belle della carriera dell'attrice, almeno stando al video che realizzammo per celebrare i suoi settant'anni Sette nomination in tutto, ma nulla di memorabile purtroppo. Molta attenzione per i due attori principali e per il regista da AARP - i 'Movies for GrownUps Awards - e Casting Society of America, ovviamente per la musica e per la 'Movie Dance Scene' tra Gere e J Lo che però non si assicurò il Teen Choice Award (andato al Jon Heder di Napoleon Dynamite).