Stasera in TV 17 giugno: Stephen King e i rischi di A Good Marriage

C'è Stephen King dietro A Good Marriage di Peter Askin , e non poteva essere altrimenti nello scoprire il dramma familiare di una moglie come tante… Qui interpretata da Joan Allen , protagonista di uno degli adattamenti più famosi di un racconto del celebre scrittore di Portland.Darcy è sposata felicemente con suo marito da 25 anni. La loro vita si è sempre svolta in maniera tranquilla, finché un giorno Darcy è colpita da una brutale doccia fredda. Bob è accusato di essere il serial killer Beadie, l'autore di orrendi omicidi e stupri avvenuti negli anni. Ma cosa ne è dell'uomo che Darcy credeva di avere al suo fianco?Come detto, il film si rifà direttamente al racconto omonimo di Stephen King , da noi pubblicato con il titolo die contenuto nell'antologia. Lo stesso autore si occupò della trasposizione in una sceneggiatura, per la prima volta da Cimitero vivente di 25 anni prima (e dopo un certo numero di film TV, minisierie e programmi vari). Con quel film, questo condivide anche un attrice lache vediamo come cameriera in un diner e che allora era stata Missy Dandridge. Il romanzo originario, in compenso, nacque dall'avvenuti in Kansas tra il 1974 e il 1991; e nonostante le critiche della figlia dell'assassino, scontenta delle somiglianze con la storia del padre (lettore appassionato di King), che secondo lei non avrebbe sicuramente avuto bisogno di un'ulteriore 'iniezione' per gonfiare un ego già smisurato e malato.