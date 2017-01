NOTIZIE

Stasera in TV, 17 gennaio: La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler

17.01.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Berlino. Un carico, quello del film, da considerarsi non da poco visto il peso della figura storica, ma che la pellicola decide di affrontare puntando tutto sull'asciuttezza del racconto.



Hitler che aspetta di morire negli ultimi 12 giorni del nazismo non è infatti un tema semplice da portare al cinema specialmente per un film di produzione tedesca che con quell’eredità sanguinaria continua a dialogare per non dimenticare. Riscopriamo quindi insieme le caratteristiche principali del film del 2004 diretto da La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler è un film che si prende il compito di raccontare gli ultimi giorni della vita del dittatore Adolf Hitler, quando rinchiuso nel suo bunker decise di aspettare la fine del Regime senza abbandonare la città di. Un carico, quello del film, da considerarsi non da poco visto il peso della figura storica, ma che la pellicola decide di affrontare puntando tutto sull'asciuttezza del racconto.che aspetta di morire negli ultimi 12 giorni delnon è infatti un tema semplice da portare al cinema specialmente per un film diche con quell’eredità sanguinaria continua a dialogare per non dimenticare. Riscopriamo quindi insieme le caratteristiche principali del film del 2004 diretto da Oliver Hirschbiegel

Il film. La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler è un film tedesco del 2004 diretto da Oliver Hirschbiegel. Ha lo scopo di mettere insieme il racconto storico e la difficile sfida di raccontare in maniera umana chi di umano aveva veramente molto poco. Per riuscirci usa il metro di tenersi a distanza dagli eventi raccontati e quello dell'utilizzo di una narrazione asciutta. L’attore che interpreta Adolf Hitler è Bruno Ganz.



Dietro le quinte. Il film è ispirato da due libri: La disfatta, scritto da Joachim Fest storico del Terzo Reich ed autore di biografie su Hitler e Fino all'ultima ora, diario di Traudl Junge segretaria del Führer.

Perché vederlo. Per ricordare gli orrori del passato senza rimuoverli ma con lo scopo, che coincide con quello del film, di conoscere nei dettagli la Storia per non ripetere gli errori del passato.

La scena da antologia. Quando i dottori Schenk, Werner Haase e l'infermiera Erna Flegel vengono convocati nel bunker per spiegare a Hitler il metodo migliore per il suicidio.

Dove e quando. La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler va in onda martedì 17 gennaio alle ore 23:05 su Rai Movie.