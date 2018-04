Stasera in TV 17 aprile: The Mexican con Julia Roberts e Brad Pitt 

Commedia, azione, parodia, omaggio, western, spy, road-trip: c'è di tutto nel The Mexican - Amore senza la sicura di Gore Verbinski , che porta Brad Pitt e Julia Roberts nel deserto poi eternato con il più recente Rango . Un film che, ma che nell'ipertrofia successiva non sembra aver perso looriginario.Un'avventura travolgente in un Messico infuocato. Jerry (Brad Pitt) ha litigato con la fidanzata Samanta (Julia Roberts). Lei non lo vuole più invischiato in affari loschi, ma Jerry deve ancora saldare il debito con la mafia per uscire definitivamente dal giro. Dovrà andare sino in Messico e lì recuperare una preziosissima e antica pistola: la "The Mexican". Non tutto fila liscio però. Il ragazzo che doveva fargli da tramite viene ucciso e la macchina di Jerry con su il cadavere e la pistola viene rubata da un gruppo di messicani... Spettacolare l'interpretazione di James Gandolfini, in uno dei suoi ruoli maggiormente ricordati Girato in 57 giorni complessivi, il film segna l'ennesima collaborazione di Brad Pitt Julia Roberts (dopo Confessioni di una mente pericolosa e un paio di Ocean's), la quale, il cameraman Daniel Moder. La coppia di protagonisti, invece, fu scelta dal regista Gore Verbinski che convinse i due ad accettare un pagamento di 15 milioni di dollari; mentre è alla Roberts che dobbiamo la presenza di James Gandolfini - da lei suggerito - il quale dovette perdere 16 chili per il ruolo (recuperati subito dopo per l'inizio della lavorazione della nuova stagione di I Soprano).Sottovalutato e leggero, il bizzarro The Mexican risulta in grado di offrire: commedia, pulp, gangster e road movie… Unsolo apparentemente confuso, ma, soprattutto relativamente al contesto messo in scena, che Verbinski dirige con il solito, e con qualche(anche cinefilo). Aiutato dagli interpreti e da comprimari come Gandolfini, il film offre delle vere eccellenze in ogni sua sezione (come dimostrano i costumi della quattro volte Premio Oscar Colleen Atwood, la fotografia di Dariusz Wolski, la colonna sonora di Alan Silvestri).