Stasera in TV 16 ottobre: Nessuno si salva da solo, Jasmine Trinca e Riccardo scamarcio nel dramma di Sergio Castellitto  

Il film. Gaetano (Scamarcio) e Delia (Trinca) sono una coppia separata che si ritrova a cena per organizzarsi sulle vacanze estive e sulla custodia dei due figli. La cena però si trasforma in un duello tra i due e allo stesso tempo in un lungo flashback sulla loro storia d'amore. Dagli inizi pieni di entusiasmo, alla fine piena di dolore. Così, con una recitazione piena di pathos e un racconto che si perde nelle piaghe del tempo, Castellitto ci consegna un film doloroso e melodrammatico che però regge la tensione senza mai scivolare in uno sfinimento emotivo fuoriluogo o eccessivo. Merito anche dell'umorismo popolano del personaggio di Gaetano che riesce a fare da contrappeso alla più nevrotica e conformista Delia.



Dietro le quinte. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Margaret Mazzantini pubblicato in Italia nel 2011. Il film è uscito nelle sale qualche anno dopo, nel 2015.



La scena da antologia. Quando Delia al termine di un diverbio lancia in faccia il gelato a Gaetano per poi scoppiare a piangere riuscendo così a cambiare i sentimenti della scena in pochi attimi ben recitati.



Perché vederlo. Tra urla, lacrime e amplessi, il tono melodrammatico del film non delude, anche se ogni tanto il dubbio che per sopperire a una sceneggiatura debole si rimedi spingendo a tratti sull'interpretazione, rimane.



Dove e quando. Alle ore 21:10 su Rai Movie.

