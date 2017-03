Stasera in TV, 16 marzo: La ragazza del lago, l’inquietante noir di provincia con Toni Servillo

Dallaalle sponde dei laghi di Fusine vicino a Tarvisio in Friuli-Venezia Giulia per adattare il noir della scrittrice norvegese Karin Fossum Lo sguardo di uno sconosciuto, alla misteriosa omertà di una comunità locale dove è stato commesso un omicidio apparentemente senza colpevoli da condannare. Questo è La ragazza del lago di Andrea Molaioli , film del 2007 premiato aie con protagonista l’attore Toni Servillo nel ruolo di un commissario chiamato a risolvere il caso della morte di una studentessa giocatrice di hockey.Il commissario si scontrerà con il silenzio della piccola comunità locale, con l’illusione che la natura tranquilla che circonda i laghi di Fusine non possa nascondere nessun mistero e anch'esso cercherà nel frattempo di tenere a bada i propri demoni personali.