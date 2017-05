Stasera in TV 16 maggio: The Weather Man, un film dove a Nicolas Cage va davvero tutto male 

Un Nicolas Cage impotente che viene travolto dagli eventi della vita con la stessa incapacità di reazione del suo personaggio, sempre inerme di fronte all'imprevedibilità del meteo che annuncia ogni giorno in televisione.Questa è l'immagine più forte e persistente di The Weather Man - L'uomo delle previsioni dove l'attore americano, conosciuto per l'espressione beffarda a tratti persino antipatica, interpreta un uomo la cui vita professionale e personale non va proprio del tutto per il verso giusto. Gore Verbinsk i, regista della sagadirige questo film del 2005 che si gioca tutto sul tono del grottesco e che con pennellate di sadismo mette il suo protagonista a dura prova contro le ingiustizie della vita.. David Spritz () legge le previsioni del tempo in una televisione di. In città è una celebrità, ha uno stipendio da favola e il suo lavoro lo impegna soltanto due ore al giorno. La sua vita privata, invece, è un disastro: è divorziato, i suoi figli lo trascurano e il padre (Michael Caine), scrittore di successo e premio Pulitzer, non apprezza la sua carriera. Eppure qualcosa dovrà cambiare per riportare un po' di luce nella vita di David.La pellicola disi interroga sul prezzo del sogno americano. Quello che investe un uomo medio che sembra fare tutto secondo le regole e tuttavia vive una doppia vita da celebrità della TV ma anche da reietto dei rapporti personali. La sua goffaggine è evidente così come come il contrasto tra la vita luccicante a telecamere accese e quella avvilente a telecamere spente. Il film è tutto retto dall'interpretazione malinconica di Cage e dalla spalla comica che gli fornisce il talento ironico dell'attore Michael Caine . Il film è la pellicola a più basso budget girata dal regista Verbinski nel corso della propria carriera.. Uno dei monologhi del film è caratterizzato dal voice over di Cage e dal montaggio di diverse sequenze dove Spritz viene investito dal lancio di cibo a opera di alcuni passanti.. Per ridere della goffagine di un uomo che non è a proprio agio all'interno della sua vita.. Martedì 16 maggio alle ore 21:20 su Rai Movie.