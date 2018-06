Stasera in TV 16 giugno: Un giorno di ordinaria follia, Michael Douglas va oltre il punto di non ritorno 

Un uomo apparentemente tranquillo si trasforma in un giustiziere efferato in camicia bianca e cravatta deciso a ritrovare un po’ di serenità ed equità in una vita che sia a livello personale che collettivo gli ha levato tutto. Michael Douglas ci racconta la parabola discendente dell’uomo qualunque stretto tra burocrazia, violenza sociale e violenza privata. Un protagonista che nel giro di una giornata finisce per trasformarsi da uomo vessato a giustiziere atipico e folle che segue una morale perversa, sanguinolenta e soprattutto molto ambigua. Il film didel 1993 è diventato un piccolo cult non solo per la grande interpretazione di Douglas ma anche per la capacità che ha di descrivere le tante contraddizioni della Los Angeles degli anni ’90 divisa tra tensioni razziali e sociali.