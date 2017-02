Stasera in TV, 16 febbraio: Striptease, il sexy cult con Demi Moore

Questa sera, su Iris in prima serata torna un cult della filmografia di Demi Moore e del cinema pruriginoso anni '90, Striptease ! Ecco perché non potete farvelo scappare.L'ex impiegata FBI Erin Grant perde il lavoro e la custodia della figlia Angela, che finisce nelle mani del suo ex marito Darrell, un criminale che ha anche causato il suo licenziamento. Per riavere Angela, Erin non trova altra soluzione che farsi assumere come spogliarellista in un locale di Miami. Lì viene corteggiata da David Dilbeck, un deputato con amici potenti che, per evitare uno scandalo, vorrebbero eliminare Erin, o magari minacciarla portandole via del tutto la figlia. Ma Erin non ci sta e sarà pronta a reagire.Tratto da un romanzo di, Striptease fu scritto e diretto dae fu un vero fenomeno di costume, perché nel film Demi Moore si spogliava senza remore. Per il ruolo, l'attrice venne pagata 12,5 milioni di dollari, un record all'epoca. Molto poco vennero invece pagate le comparse per la prima scena di striptease della Moore, che accettarono una paga ridotta con la promessa di poter vedere la diva nuda. Ma al momento di girare, la reazione esagitata del pubblico costrinse Bergman a fermare tutto e rigirare la scena. Nel cast troviamo anche Burt Reynolds nel ruolo di Dilbeck: per ottenere la parte, l'attore contattò personalmente il capo della Castle Rock, Rob Reiner, e volò a Miami per fare il provino. Inoltre,, figlia di Demi Moore e Bruce Willis e ora lei stessa attrice, interpreta la piccola Angela.Perché all'epoca della sua uscita scatenò un vero e proprio fenomeno. È un cult movie nel vero senso del termine: non sarà riuscitissimo, ma vale la visione al di là de suoi meriti effettivi.In un film intitolato Striptease, ovviamente risaltano gli striptease di Demi Moore!Sei Razzie Awards, i premi ai peggiori film dell'anno: peggior film, attrice, coppia (Moore e Reynolds), regista, sceneggiatura e canzone!Su Iris alle 21:00.