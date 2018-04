Stasera in TV 16 aprile: Criminal, Kevin Costner in un thriller pieno di grandi star

Unche però non disdegna il puro divertimento di una scazzottata, il brivido di una scena d’azione e l’esibizione dell’appeal magnetico di un personaggio – interpretato da Kevin Costner - che fa della scarsa gestione della rabbia la sua caratteristica più spiccata.di Ariel Vromen è film polpettone di generi, fantascienza, spionaggio e azione soprattutto ma anche un po’ di romanticismo, che pur risultando un po’ grossolano in alcuni tratti ha l’effetto finale di divertire senza troppe pretese e di dare aun ruolo che non lo ridicolizzi eccessivamente nei panni di un uomo maturo che però recita in un ruolo da duro.

Fare il pieno di attori, nel film recitano infatti nomi grandissimi della recitazione comecon una trama che rivitalizza il tema dello scambio di identità con nuove prospettive fantascientifiche. Costner interpreta un balordo – Jericho - condannato alla pena di morte e detenuto in carcere, nella cui mente è impiantata la memoria di un ex agente CIA deceduto (Reynolds) che custodisce uno dei più importanti segreti per la sicurezza nazionale.Ovviamente il balordo non sa dell’esperimento e nel frattempo riesce a fuggire dalla sua prigionia. Man mano che i ricordi affioreranno però, compresi quelli relativi alla moglie e alla figlia dell’ex agente scomparso, Jericho dovrà decidere come impiegare la sua forza bruta e il suo carattere rabbioso; ovvero se per il bene della Patria o per il proprio tornaconto personale. Il film è una piacevole narrazione di come diventare eroi per caso ma rimanendoci per convinzione con un Kevin Costner in forma che regge da solo un film non sempre tonico e avvincente.