Stasera in TV 15 settembre: Darkman, l'eccezionale cinecomic di Sam Raimi

Esagerato definirloForse no. Di certo il Darkman di Sam Raimi resta un film troppo poco considerato e insiemenel genere fantasy, dark, action e di quella deriva che ha portato alla nascita dei Cinecomic.a certi 'rimandi' e ai tanti camei…Il Dottor Peyton Westlake (Liam Neeson) è un brillante scienziato impegnato in una ricerca sulla pelle sintetica. Un giorno la sua vita cambia all'improvviso quando un gruppo di criminali penetra nel suo laboratorio, mandandolo in fiamme. Sopravvissuto miracolosamente, ma orrendamente sfigurato, Peyton fugge dall’ospedale e si rifugia proprio nel suo laboratorio. Qui, ricrea il proprio volto, ma la sua pelle artificiale non è in grado di resistere alla luce solare: la notte diventerà così il teatro della sua vendetta e della sua lotta contro il crimine.Detto dell'assenza di molti che avrebbero potuto essere eternati dalla partecipazione al film (come Bill Paxton, che venne battuto ai provini dall'amico Liam Neeson da lui invitato a partecipare, Julia Roberts, Gary Oldman, Demi Moore, Richard Dreyfuss e James Caan, che rifiutarono il ruolo di Louis Strack Jr.), va sottolineato ilcome protagonista. Per vari motivi e difficoltà, ci vollero circa dodici bozze per addivenire alla versione finale della, pur non risultando nei credits. L'idea originale nasceva dalla volontà di Raimi di rendere omaggio agli horror Universal degli anni '30 facendo un film ispirato aldi quei tempi (, da noi), che divenne Darkman non avendo potuto ottenere i necessari diritti di sfruttamento. Anche in questo film, come nella maggior parte delle pellicole di Sam Raimi , compare di sfuggita la vecchiaappartenente alla madre del regista nella scena in cui Darkman viaggia appeso a un elicottero su un'autostrada.Secondo molti il, nel Darkman di Sam Raimi si ritrovano sicuramente le radici del suo splendido Spider-man successivo (e successivi). Una favola classica,, verso un futuro del quale ormai sappiamo fin troppo, e del quale vediamo i molti limiti. Qui il genio e la fantasia del regista di Royal Oak, Michigan, fornisconoper equilibrio, originalità, costruzione, unicità… e chi più ne ha, più ne metta!