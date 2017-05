NOTIZIE

Stasera in TV 15 maggio: Maltese - Il romanzo del Commissario, terza puntata

15.05.2017 - Autore: A.L. (Nexta)



Maltese - Il romanzo del Commissario, è una serie poliziesca prodotta dalla RAI in onda dall'8 al 16 maggio 2017.

La terza puntata della miniserie andrà in onda lunedì 15 maggio alle ore 21:25 su Rai 1 dopo che le prime due puntate hanno toccato punte del 30,26% e del 23,7% di share. La serie racconta il ritorno di Dario Maltese ( Kim Rossi Stuart ) commissario della narcotici di Roma, in Sicilia, a Trapani, terra che lasciò molti anni prima in seguito all'uccisione del padre poliziotto.

La Sicilia dalla quale è fuggito Maltese è una terra che è ancora ferita, dove avvengono brutali uccisioni in barba a qualunque tipo di legalità. Per questo quando il suo amico e collega Gianni Peralta viene trucidato sotto i suoi occhi, Maltese capisce che non è più tempo di rimandare i conti con il passato. Torna a Trapani e cerca di svelare il mistero dietro la morte di Peralta con l'aiuto della sua stessa squadra investigativa.

La piovra.



Le storie della fiction sono ambientate negli anni '70 e gli autori hanno dichiarato che la serie, pur avendo un soggetto originale, è un omaggio a

Il secondo episodio della miniserie si è concluso con l'amore sbocciato tra Maltese e Elisa e l'indagine sul giro di politica, affari, mafia e finanza che circonda la morte di Peralta, che si fa sempre più fitta.

Nel terzo episodio della stagione ritroveremo il Commissario alle prese con il difficile caso della morte dell'amico e il tentativo di far luce sul traffico di eroina a Trapani, inoltre l'intera indagine sarà in balia di un evento che ne cambierà profondamente l'indirizzo.

Kim Rossi Stuart, Marco Leonardi. La regia della serie è di Gianluca Maria Tavarelli, già regista de Il giovane Montalbano. Le riprese della serie si sono svolte prevalentemente in Sicilia, nelle città di Trapani e Palermo. Nel cast di Maltese, l'attore Valeria Solarino , Antonio Milo, Claudio Castrogiovanni e. La regia della serie è di, già regista de. Le riprese della serie si sono svolte prevalentemente in Sicilia, nelle città di Trapani e Palermo.

La terza puntata di Maltese - Il romanzo del Commissario andrà in onda lunedì 15 maggio alle ore 21:25 su Rai 1.