Stasera in TV 15 maggio: Il racconto dei racconti, Salma Hayek nella fiaba italiana di Matteo Garrone

La fiaba come mezzo per insegnare la vita e raccontare la divisione storica e culturale tra regnanti capricciosi e popolo superstizioso, attraverso immagini suggestive e metafore visionarie tradotte al cinema da un regista che sa usare le iperboli dello sguardo con grande senso dell’inquadratura. Il passaggio in TV arriva proprio nei giorni in cui il suo ultimo lavoro Dogman viene presentato al Il racconto dei racconti di Matteo Garrone è la traduzione in immagini del celebredi Giambattista Basile, opera di letteratura popolare pubblicata postuma tra il 1634 ed il 1636.

Tre diversi episodi ispirati al libro di racconti - La cerva, La pulce e La vecchia scorticata - strutturano il film del 2015 in più parti e con un susseguirsi di trame cruente e docili, personaggi fantastici e complicati, che ricostruiscono sia un’epoca ormai passata con l’uso dei costumi e della ricostruzione storica, sia sentimenti sempre attuali.dirige il film con grande potenza di immagini e di immaginario barocco coinvolgendo nel progetto due star internazionali come Salma Hayek Vincent Cassel per una fiaba che è però molto italiana. Italiano è sia il test di partenza sia l’interezza delle location magiche tra castelli medievali e residenze di prestigio comea Firenze. Tra le storie ‘reali’ perché gran parte del film ha come protagonisti alcuni regnanti ottusi e i loro vizi, l’ossessione per la maternità a qualunque prezzo della regina, quella per la giovinezza e la bellezza del re, e il carattere capriccioso e dispotico del re di Altomonte interpretato dall’attore