Stasera in TV 15 luglio: l’Oscar mancato di Bryan Cranston in L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo

Ci vuole grande slancio professionale per lavorare in un biopic che racconta la storia vera della resistenza intellettuale contro il maccartismo, rappresentata anche dalle vicende dello sceneggiatore hollywoodiano, e senza farsi prendere dalla retorica o dall’ambizione personale. Bryan Cranston ci riesce mettendo da parte la persona e facendo emergere un personaggio dalla profonda integrità professionale ma soprattutto dalla grande caratura umana e personale. Indel 2015 viene infatti compiuto un tuffo, il tono è quello della dramedy, nell’America degli anni Quaranta.Qui è raccontata la vera storia di Trumbo, sceneggiatore che fu duramente penalizzato ed escluso dal circuito professionale per via delle proprie simpatie comuniste. Simpatie che lo sceneggiatore non volle mai rifiutare pur di compiacere il temibile Comitato per le Attività Antiamericane. Questo gli costò la perdita del lavoro e la prigionia, ma non l’onestà intellettuale. Così Trumbo riuscì comunque a continuare a lavorare sotto pseudonimo scrivendo capolavori del cinema come Vacanze romane e Exodus prima di essere riammesso ufficialmente a Hollywood.