Stasera in TV 15 giugno: La storia degli Stati Uniti passa per Selma - La strada per la libertà

Una strada che sicuramente è passata per l'Alabama, laddove si svolse la tappa fondamentale dello scontro del 1965 per il riconoscimento dei diritti dei neri americani, come vediamo nel film che la rievoca: Selma - La strada per la libertà di Ava DuVernay (che presto potremmo ritrovre in progetti molto diversi, dai cinecomic Marvel ad altri 'maggiormente sentiti' ).Ambientato negli Stati Uniti, durante la presidenza Johnson, il film racconta la marcia di protesta che ebbe luogo nel 1965 a Selma, Alabama. Guidata da un agguerrito Martin Luther King, questa contestazione pacifica aveva lo scopo di ribellarsi agli abusi subiti dai cittadini afroamericani negli Stati Uniti e proprio per la sua natura rivoluzionaria venne repressa nel sangue.Si sapeva del fatto che Stephen Frears avrebbe voluto raccontare la storia di Selma , ma nel caso specifico del film tutto sembrava già deciso per la… Con lui avremmo vistonei panni dello sceriffo Jim Clark,in quelli del Presidente Lyndon B. Johnson,come governatore George Wallace, Cedric the Entertainer per Ralph Abernathy e Lenny Kravitz per l'attivista Andrew Young. Ma con il suo, la nuova regista finì col tenere il solo David Oyelowo (come Martin Luther King Jr.), che l'aveva suggerita. Fu proprio lui per altro a scatenare l'entusiasmo sincero della troupe dopo avere girato l'ultima scena - quella del discorso di ringraziamento per il Nobel per la Pace - ed esser scoppiatoUn film costruito - non solo, ma principalmente - sulle, affidandosi a una irresistibile e. Sin dall'inizio e nonostante discutibili escamotage registici, che lo hanno tenuto lontano dai premi principali scatenando grandi polemiche all'epoca. Ma non ci sono discussioni - oltre che riguardo le, uno degli elementi migliori e predominanti - sull'intensità del racconto e sull'importanza del momento storico in esame, per le figure rappresentate (Martin Luther King Jr. in primis) e le, nel suo interno e in un Paese che ancora sembra dover fare i conti con la propria coscienza.In occasione dell'uscita del film avevamo voluto sottolineare la scena offerta in esclusiva nella clip relativa alla colazione con Martin Luther King , ma non c'è dubbio alcuno che la Storia - quella di noi tutti, oltre che quella raccontata dal film - passi per. Una prima, drammatica, volta, una seconda, del 'Turnaround Tuesday', e soprattutto l'ultima, sulla via per Montgomery, che segnò una giornata memorabile sulla via per il riconoscimento dei diritti civili degli afro-americani negli Stati Uniti e che ancora oggi viene ripercorsa nel Selma To Montgomery Voting Rights Trail, divenuto 'percorso storico nazionale'.Glory di John Legend e Common vinse il(avendo miglior fortuna dell'altra nomination, per il Miglior film) e ilAi Globes restarono a bocca asciutta invece l'attore David Oyelowo, la regista Ava DuVernay e i produttori per il Miglior Film. Le più importanti tra le tante candidatura 'non concretizzate' raccolte tra Satellite (4), Independent Spirit Awards (5), MTV (2) e Critic's Choice (5).