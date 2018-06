NOTIZIE

Stasera in TV 15 giugno: All Is Lost, un grandissimo Robert Redford smarrito nell'oceano

è il protagonista di un film praticamente quasi privo di dialoghi dove da esperto marinaio in solitaria affronta la minaccia e le intemperie dell'Oceano Indiano in una lotta alla sopravvivenza che rimane quasi afona. In All Is Lost - Tutto è perduto del 2014 sono infatti soprattutto i muri d'acqua e la natura a parlare e quindi descriverlo a parole è difficile, perché esse costruiscono da sole la metafisica di un uomo che viaggia, forse senza meta, attraverso l'acqua e la vita stessa. Grandissimoche nei suoi tormenti e nei suoi dubbi scava nel personaggio principale con la sola forza dell'espressività facciale per quasi due ore di film.

Il film. A Redford fa onore il fatto che da grande star hollywoodiana si renda disponibile per sperimentare nuove narrative in un film, opera seconda del regista qui è anche sceneggiatore, che è tutto sensoriale ed esclusivamente affidato al linguaggio del sublime naturale. Del personaggio principale sappiamo poco e nulla; come poco sappiamo dei motivi che lo hanno portato a fuggire dalla quotidianità per compiere una difficile impresa. Ma ci basta, perché tra survivor movie e film d'autore, la pellicola convince e tiene incollati allo schermo dove si fa il tifo per l'uomo. Notevole la prova fisica di Redford.



La scena da antologia. Da vertigini e da brivido il momento in cui il protagonista si arrampica sull'albero della nave per una riparazione e per un attimo avvista la tempesta minacciosa in arrivo.

Dietro le quinte. Presentato a Cannes ha ricevuto circa 9 minuti di applausi.

Perché vederlo. Perché pieno di suspense e di immagini meravigliose; non vi annoierà.

Dove e quando. Venerdì 15 giugno alle ore 21:20 su Iris.