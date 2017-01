Stasera in TV, 15 gennaio: Le mille sorprese del Verdone 'Grande Figlio di Puttana' di Borotalco

Uno di migliori film di Carlo Verdone , una fotografia italiana che è entrata nel nostro immaginario, il Borotalco del 1982 oggi viene tenuto in vita dallache ancora dimostra e dall'incessante susseguirsi diche ne compongono il cast.Il film. Sergio, un imbranato venditore di enciclopedie a domicilio viene scambiato per un impresario della musica pop da un'affascinante collega di lavoro disposta ad aiutarlo. La bella Nadia, è appassionata di Lucio Dalla e spera che il sedicente Manuel Fantoni possa aiutarla, visti i suoi contatti e le conoscenze importanti che millanta… Ma tra bugie ed equivoci, tra i due si stabilisce un legame, che non tiene conto della promessa sposa di Sergio, e del suo burbero e manesco padre…Il racconto del retroscena più particolare dl film è quello che proprio Carlo Verdone fa sulla propria pagina ufficiale , ricordando come "per caso, grazie ad un fondoschiena da infarto,per la prima volta nel Cinema con me". Un esordio casuale per quella che è diventata una icona italiana. Un ulteriore esempio di quanto questo film abbia significato molto per molti degli interpreti coinvolti, come per esempio lo scomparso Angelo Infanti , il cui ruolo era stato inizialmente scritto per Vittorio Gassman, o gli Stadio di Gaetano Curreri, che persino determinarono un cambio nel finale del film - come lui stesso dichiarò - modificato dal regista in fase di ripresa per allacciarsi con il brano conclusivoCon questo terzo film, Carlo Verdone riuscì a produrreprove - naive e sorprendenti - grazie anche a una cura dele delleche ancora oggi restano tra gli elementi imprescindibili di Borotalco. Dalla presenza di Lucio Dalla a Moana Pozzi e Anglo Infanti e, e senza trascurare le due anime femminili di Roberta Manfredi e di una apprezzatissima(condi spalla), le caratterizzazioni umane e sociali create dal regista romano restano ancora oggi tra le migliori della sua carriera, e meglio orchestrate in, più delle sue mere citazioni.Le 'olive greche' e i "due de passaggio" di Mario Brega, la targhetta e 'le taglie' del vestito di Sergio, le prove di musical in mutande con Christian De Sica e chi più ne ha (o ricorda), più ne metta… Ma su tutte resta indimenticabile - e fondamentale per l'ingresso nel mito del film del già citato Infanti - la sequenza del(Cuticchio Cesare non "appoggiava bene"...) a un affascinato Sergio Benvenuti e la sua 'appropriazione' da parte dell'imbranato millantatore protagonista.Lae il premio del Montreal World Film Festival per la Miglior interpretazione femminile a Eleonora Giorgi, furono un 'assaggio' del trionfo tributato in Italia al film di Carlo Verdone, premiato con due(ancora per la Giorgi e per la colonna sonora di Lucio Dalla e Fabio Liberatori) e cinque - su nove nomination -: Miglior film, Miglior attore protagonista a Carlo Verdone, Migliore attrice protagonista a Eleonora Giorgi, Migliore attore non protagonista a Angelo Infanti e Miglior colonna sonora a Lucio Dalla e Fabio Liberatori.